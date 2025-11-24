https://ria.ru/20251124/marinov-2057221048.html
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина
Даниел Маринов и Людмила Рощина стали победителями соревнований в индивидуальном многоборье на международном Кубке Воронина по спортивной гимнастике, который... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T17:54:00+03:00
2025-11-24T17:54:00+03:00
2025-11-24T17:54:00+03:00
спорт
москва
даниел маринов
спортивная гимнастика
москва
Новости
спорт, москва, даниел маринов, спортивная гимнастика
Спорт, Москва, Даниел Маринов, Спортивная гимнастика
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Даниел Маринов и Людмила Рощина стали победителями соревнований в индивидуальном многоборье на международном Кубке Воронина по спортивной гимнастике, который проходит в Москве.
В мужском турнире Маринов набрал 80,900 балла. Вторым стал Савелий Съедин (79,650), третьим - Артур Давтян (79,200).
Рощина победила с суммой 55,000 балла. Второе место заняла Елизавета Ус (52,800), третье - Злата Осокина (52,100).