Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина
17:54 24.11.2025
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина
Даниел Маринов и Людмила Рощина стали победителями соревнований в индивидуальном многоборье на международном Кубке Воронина по спортивной гимнастике, который... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
спорт
москва
даниел маринов
спортивная гимнастика
москва
спорт, москва, даниел маринов, спортивная гимнастика
Спорт, Москва, Даниел Маринов, Спортивная гимнастика
Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина

Маринов и Рощина выиграли многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Даниел Маринов и Людмила Рощина стали победителями соревнований в индивидуальном многоборье на международном Кубке Воронина по спортивной гимнастике, который проходит в Москве.
В мужском турнире Маринов набрал 80,900 балла. Вторым стал Савелий Съедин (79,650), третьим - Артур Давтян (79,200).
Рощина победила с суммой 55,000 балла. Второе место заняла Елизавета Ус (52,800), третье - Злата Осокина (52,100).
Российский гимнаст взял второе золото на чемпионате мира среди юниоров
24 ноября, 09:56
 
СпортМоскваДаниел МариновСпортивная гимнастика
 
