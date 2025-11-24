Рейтинг@Mail.ru
ФИФА и Саудовская Аравия выделят развивающимся странам льготные кредиты
Футбол
 
17:17 24.11.2025
ФИФА и Саудовская Аравия выделят развивающимся странам льготные кредиты
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о подписании меморандума с Саудовским фондом развития (SFD) о выделении льготных кредитов на 1 млрд долларов
2025-11-24T17:17:00+03:00
2025-11-24T17:17:00+03:00
футбол
спорт
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
2025
Новости
спорт, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА)
ФИФА и Саудовская Аравия выделят развивающимся странам льготные кредиты

ФИФА и SFD выделят развивающимся странам льготные кредиты на 1 млрд долларов

Логотип ФИФА
Логотип ФИФА
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о подписании меморандума с Саудовским фондом развития (SFD) о выделении льготных кредитов на 1 млрд долларов в поддержку развивающихся стран, сообщается на сайте организации.
Средства будут использованы для финансирования строительства и реконструкции стадионов и прилегающей инфраструктуры в развивающихся странах по всему миру.
"Роль ФИФА заключается в развитии футбола во всем мире, и многим нашим ассоциациям нужна дополнительная поддержка для создания инфраструктуры, необходимой для проведения соревнований. Это соглашение - важнейший шаг к обеспечению наших ассоциаций-членов необходимыми условиями для того, чтобы футбол стал по-настоящему глобальным", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
SFD и ФИФА будут сотрудничать с национальными властями в реализации проектов, которые способствуют долгосрочной экономической устойчивости и развитию.
Футбол
 
Матч-центр
 
