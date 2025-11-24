https://ria.ru/20251124/kredit-2057204275.html
ФИФА и Саудовская Аравия выделят развивающимся странам льготные кредиты
ФИФА и Саудовская Аравия выделят развивающимся странам льготные кредиты
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о подписании меморандума с Саудовским фондом развития (SFD) о выделении льготных кредитов на 1 млрд долларов в... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
