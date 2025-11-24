Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие игроки недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:42 24.11.2025 (обновлено: 13:00 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/kkhl-2057114318.html
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Названы лучшие игроки недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
2025-11-24T12:42:00+03:00
2025-11-24T13:00:00+03:00
хоккей
спорт
патрик рибар
амур
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
михаил федоров
металлург (магнитогорск)
спорт, патрик рибар, амур, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), михаил федоров, металлург (магнитогорск)
Хоккей, Спорт, Патрик Рибар, Амур, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Михаил Федоров, Металлург (Магнитогорск)
Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Рибар, Пресс и Петьков стали лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вратарь "Шанхайских драконов" Патрик Рибар, защитник магнитогорского "Металлурга" Робин Пресс и нападающий хабаровского "Амура" Кирилл Петьков признаны лучшими игроками 11-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Вместе с 32-летним словаком "Шанхайские драконы" одержали две победы в трех матчах недели, а его коэффициент надежности составил 1,6. По воротам Рибара было нанесено 117 бросков, из которых он отразил 95,73%, а в игре против "Сибири" (3:0) вратарь сыграл на ноль. Рибар был признан лучшим голкипером в четвертый раз в карьере.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Лукашенко сравнил КХЛ с состязаниями НХЛ
24 ноября, 12:29
Пресс в трех матчах набрал 4 очка (1 гол + 3 результативные передачи) с общим показателем полезности "+2". Также в его активе два силовых приема и семь заблокированных бросков. 30-летний швед признан лучшим защитником впервые.
Впервые признанный лучшим нападающим Петьков совершил 4 результативных действия (3+1) в матчах против челябинского "Трактора" (6:4) и ярославского "Локомотива" (6:4), в которых также стал автором победной шайбы. Ко всему прочему, 27-летний форвард совершил два силовых приема, заблокировал пять бросков и дважды отобрал шайбу.
Лучшим новичком в третий раз в карьере признан 18-летний нападающий магнитогорского "Металлурга" Михаил Федоров, который набрал 3 очка (2+1) в двух играх. В его активе также два силовых приема, столько же отборов и один перехват.
Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Дубли Пономарева и Котляревского помогли "Авангарду" обыграть "Барыс" в КХЛ
23 ноября, 17:25
 
Хоккей
 
