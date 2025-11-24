Названы лучшие игроки недели в КХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вратарь "Шанхайских драконов" Патрик Рибар, защитник магнитогорского "Металлурга" Робин Пресс и нападающий хабаровского "Амура" Кирилл Петьков признаны лучшими игроками 11-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Вместе с 32-летним словаком "Шанхайские драконы" одержали две победы в трех матчах недели, а его коэффициент надежности составил 1,6. По воротам Рибара было нанесено 117 бросков, из которых он отразил 95,73%, а в игре против "Сибири" (3:0) вратарь сыграл на ноль. Рибар был признан лучшим голкипером в четвертый раз в карьере.
Пресс в трех матчах набрал 4 очка (1 гол + 3 результативные передачи) с общим показателем полезности "+2". Также в его активе два силовых приема и семь заблокированных бросков. 30-летний швед признан лучшим защитником впервые.
Впервые признанный лучшим нападающим Петьков совершил 4 результативных действия (3+1) в матчах против челябинского "Трактора" (6:4) и ярославского "Локомотива" (6:4), в которых также стал автором победной шайбы. Ко всему прочему, 27-летний форвард совершил два силовых приема, заблокировал пять бросков и дважды отобрал шайбу.
Лучшим новичком в третий раз в карьере признан 18-летний нападающий магнитогорского "Металлурга" Михаил Федоров, который набрал 3 очка (2+1) в двух играх. В его активе также два силовых приема, столько же отборов и один перехват.