Саудовский "Аль-Иттихад" на выезде уступил катарскому клубу "Аль-Духаиль"
Футбол
 
21:23 24.11.2025
Саудовский "Аль-Иттихад" на выезде уступил катарскому клубу "Аль-Духаиль"
Дубль Бензема не спас "Аль-Иттихад" от проигрыша в матче азиатской ЛЧ

Дубль Бензема не спас "Аль-Иттихад" от проигрыша в матче азиатской ЛЧ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Саудовский "Аль-Иттихад" на выезде уступил катарскому клубу "Аль-Духаиль" в матче пятого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча в Дохе завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Хет-трик в составе победителей оформил Адиль Бульбина (5, 33 и 53-я минуты), еще один мяч забил Кшиштоф Пёнтек (74). У гостей дубль оформил Карим Бензема (76, 83).
"Аль-Духаиль" (7 очков) вышел на шестое место в турнирной таблице Запада, сместив "Аль-Иттихад" (6) на седьмую строчку.
В следующем туре "Аль-Иттихад" примет "Насаф" из Узбекистана 23 декабря, а "Аль-Духаиль" днем ранее сыграет с иранским "Трактором".
Футбол
 
