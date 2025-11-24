Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист Винисиус Жуниор заявил руководству мадридского "Реала" о нежелании продлевать контракт с клубом на фоне напряженных отношений с главным тренером Хаби Алонсо, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в команде.

Действующее соглашение бразильца истекает в 2027 году. Ранее СМИ сообщали о том, что Винисиус может покинуть "Реал" на правах свободного агента, чтобы получить большую сумму за подписание контракта с новым клубом.