Рейтинг@Mail.ru
Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:19 24.11.2025 (обновлено: 19:24 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/futbol-2057227874.html
Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт, пишут СМИ
Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт, пишут СМИ
Бразильский футболист Винисиус Жуниор заявил руководству мадридского "Реала" о нежелании продлевать контракт с клубом на фоне напряженных отношений с главным... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T18:19:00+03:00
2025-11-24T19:24:00+03:00
футбол
испания
флорентино перес
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974392653_0:358:1080:966_1920x0_80_0_0_6ef8acaa8bff997bcdb9ca672e783ed1.jpg
/20251124/futbol-2057019115.html
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974392653_0:257:1080:1067_1920x0_80_0_0_74e651c0dafa61f30a01f4f33d94ac37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
испания, флорентино перес, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Испания, Флорентино Перес, Международная федерация футбола (ФИФА)
Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт, пишут СМИ

The Athletic: Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт

© Соцсети футболистаВинисиус Джуниор
Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Соцсети футболиста
Винисиус Джуниор. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист Винисиус Жуниор заявил руководству мадридского "Реала" о нежелании продлевать контракт с клубом на фоне напряженных отношений с главным тренером Хаби Алонсо, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в команде.
Действующее соглашение бразильца истекает в 2027 году. Ранее СМИ сообщали о том, что Винисиус может покинуть "Реал" на правах свободного агента, чтобы получить большую сумму за подписание контракта с новым клубом.
По данным издания, Винисиус сообщил о нежелании продлевать контракт в ходе личной встречи с президентом "Реала" Флорентино Пересом после победы над "Барселоной" (2:1) 26 октября. В том матче бразилец выразил недовольство действиями Алонсо, который заменил его на 72-й минуте. Позднее Винисиус принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение, однако его позиция по будущему в клубе не изменилась.
Винисиусу 25 лет. Он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
24 ноября, 01:05
 
ФутболИспанияФлорентино ПересМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала