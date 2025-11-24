Винисиус сообщил Пересу о нежелании продлевать контракт, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист Винисиус Жуниор заявил руководству мадридского "Реала" о нежелании продлевать контракт с клубом на фоне напряженных отношений с главным тренером Хаби Алонсо, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в команде.
Действующее соглашение бразильца истекает в 2027 году. Ранее СМИ сообщали о том, что Винисиус может покинуть "Реал" на правах свободного агента, чтобы получить большую сумму за подписание контракта с новым клубом.
По данным издания, Винисиус сообщил о нежелании продлевать контракт в ходе личной встречи с президентом "Реала" Флорентино Пересом после победы над "Барселоной" (2:1) 26 октября. В том матче бразилец выразил недовольство действиями Алонсо, который заменил его на 72-й минуте. Позднее Винисиус принес извинения игрокам, сотрудникам и президенту футбольного клуба за свое поведение, однако его позиция по будущему в клубе не изменилась.
Винисиусу 25 лет. Он выступает за "Реал" с лета 2018 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).