Российский гимнаст взял второе золото на чемпионате мира среди юниоров
Российский гимнаст взял второе золото на чемпионате мира среди юниоров - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Российский гимнаст взял второе золото на чемпионате мира среди юниоров
Россиянин Арсений Духно завоевал золото юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике в Маниле (Филиппины), одержав победу в опорном прыжке. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Российский гимнаст взял второе золото на чемпионате мира среди юниоров
Российский гимнаст Духно завоевал золото в опорном прыжке на юниорском ЧМ