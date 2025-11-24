В Германии учредили премию в память о трагически погибшей чемпионке

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Немецкая ассоциация лыжного спорта (DSV) учредила премию имени Лауры Дальмайер в память о трагически погибшей в результате несчастного случая двукратной олимпийской чемпионке по биатлону, сообщает Spiegel.
О гибели Дальмайер стало известно 30 июля. Спортсменка получила серьезные травмы в результате камнепада при восхождении в горах Каракорум. Экс-биатлонистка была сертифицированным горным и горнолыжным гидом, активным членом горноспасательной службы.
Со следующего года премия имени Дальмайер будет вручаться лучшему молодому спортсмену или спортсменке Германии в лыжных дисциплинах.
"Мы долго думали, как мы можем достойно почтить память Лауры как выдающейся спортсменки и как выдающегося человека. Мы, конечно же, заранее обсудили это с ее родителями и очень благодарны им за поддержку. Премия будет намеренно открыта для всех дисциплин, а не только для биатлона", - заявил агентству DPA член правления DSV Штефан Шварцбах.
Дальмайер - двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира - 2016/17. В 2019 году немка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации. Она погибла в возрасте 31 года.
