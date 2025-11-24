В Германии учредили премию в память о трагически погибшей чемпионке

«

"Мы долго думали, как мы можем достойно почтить память Лауры как выдающейся спортсменки и как выдающегося человека. Мы, конечно же, заранее обсудили это с ее родителями и очень благодарны им за поддержку. Премия будет намеренно открыта для всех дисциплин, а не только для биатлона", - заявил агентству DPA член правления DSV Штефан Шварцбах.