12:29 24.11.2025
Лукашенко сравнил КХЛ с состязаниями НХЛ
спорт, александр лукашенко, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Александр Лукашенко, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Динамо (Минск)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ничем не уступает состязаниям Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«
"Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал", - сказал Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, слова президента приводит агентство Белта.
Лукашенко отметил успехи хоккеистов ярославского "Локомотива", выигравших чемпионат КХЛ в 2024 году.
«
"Я доволен пока, как играют минские "динамовцы". Но есть к чему стремиться, глядя на ваш "Локомотив". Вы - большие молодцы, это не для лести говорю", - сказал белорусский президент.
Роман Ротенберг и Джошуа Ливо - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Увольнение Ротенберга, изгнание рекордсмена: безумное межсезонье в КХЛ
4 сентября, 10:00
4 сентября, 10:00
 
