МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием, и он будет бороться за каждый шанс его побороть.
В субботу стало известно, что у бывшего капитана сборной России Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Российская премьер-лига (РПЛ) и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста. Как отметил в своем Telegram-канале комментатор Дмитрий Шнякин, у 45-летнего игрока выявлена онкология, сейчас он находится на лечении в Германии.
«
"Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть - за них изо всех сил держусь", - приводит слова Алдонина Шнякин.
Алдонин начал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. Также он представлял саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.