Рейтинг@Mail.ru
Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:57 24.11.2025 (обновлено: 18:58 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/aldonin-2057235321.html
Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием
Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием, и он будет бороться за каждый шанс его... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T18:57:00+03:00
2025-11-24T18:58:00+03:00
футбол
спорт
россия
германия
евгений алдонин
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
ротор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:1536_1920x0_80_0_0_d79dff6eb61561a870f90368a4e26eb5.jpg
/20250305/aldonina-2003174196.html
россия
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/26/1557402686_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c310494c4cb96e229efe806c0ec7570d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, германия, евгений алдонин, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), ротор, мордовия, чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
Футбол, Спорт, Россия, Германия, Евгений Алдонин, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Ротор, Мордовия, Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием

Экс-футболист ЦСКА Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с онкологией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЕвгений Алдонин
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Евгений Алдонин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин заявил, что у него есть шансы справиться с тяжелым заболеванием, и он будет бороться за каждый шанс его побороть.
В субботу стало известно, что у бывшего капитана сборной России Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Российская премьер-лига (РПЛ) и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста. Как отметил в своем Telegram-канале комментатор Дмитрий Шнякин, у 45-летнего игрока выявлена онкология, сейчас он находится на лечении в Германии.
«
"Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть - за них изо всех сил держусь", - приводит слова Алдонина Шнякин.
Алдонин начал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. Также он представлял саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
Юлия Началова с дочерью Верой Алдониной - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Как живет единственная дочь Началовой и Алдонина: шесть лет после трагедии
5 марта, 16:10
 
ФутболСпортРоссияГерманияЕвгений АлдонинПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)РоторМордовияЧемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала