Батраков отказался от зарплаты в $120 миллионов в год в Саудовской Аравии
14:29 24.11.2025 (обновлено: 14:49 24.11.2025)
Батраков отказался от зарплаты в $120 миллионов в год в Саудовской Аравии
футбол
алексей батраков
криштиану роналду
лионель месси
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
спорт
трансферы в рпл
алексей батраков, криштиану роналду, лионель месси, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), спорт, трансферы в рпл
Футбол, Алексей Батраков, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт, Трансферы в РПЛ
Батраков отказался от зарплаты в $120 миллионов в год в Саудовской Аравии

Агент Шпинев: Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в Саудовской Аравии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков отказался от предложения зарплаты в размере 120 миллионов долларов в год от одного из клубов Саудовской Аравии, сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.
Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии был готов купить 20-летнего игрока за 30 млн евро.
"Количество команд, которые им интересуются, больше десяти. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша. 120 миллионов долларов в год! Саудиты предлагали ему столько. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше 20", - цитирует Шпинева "Спорт-Экспресс".
По октябрьским данным Forbes, самым высоким годовым доходом среди футболистов обладает Криштиану Роналду. Его заработок в "Аль-Насре" составляет 280 млн долларов с учетом бонусов и рекламных контрактов. На втором месте располагается аргентинец из "Интер Майами" Лионель Месси (130 млн долларов). В случае принятия отмеченного предложения Батраков опередил бы идущего третьим француза Карима Бензема (104 млн долларов), играющего за "Аль-Иттихад", а также следующего за ним соотечественника Килиана Мбаппе из мадридского "Реала" (95 млн долларов).
Ранее Батраков занял второе место в рейтинге самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Его трансферная стоимость оценивается в 37-43 млн евро. При этом он уступил лидерство в списке 20-летнему хавбеку столичного ЦСКА Матвею Кисляку.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Назван самый дорогой футболист РПЛ
24 ноября, 12:27
 
