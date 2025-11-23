https://ria.ru/20251123/transfery-2057004104.html
В "Краснодаре" допустили трансферы "на вход и выход" в зимнее окно
В "Краснодаре" допустили трансферы "на вход и выход" в зимнее окно - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
В "Краснодаре" допустили трансферы "на вход и выход" в зимнее окно
Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев допустил, что в зимнее трансферное окно команду может покинуть кто-то из игроков. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
В "Краснодаре" допустили трансферы "на вход и выход" в зимнее окно
