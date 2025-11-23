Рейтинг@Mail.ru
В "Краснодаре" допустили трансферы "на вход и выход" в зимнее окно - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Футбол
 
22:46 23.11.2025
В "Краснодаре" допустили трансферы "на вход и выход" в зимнее окно
В "Краснодаре" допустили трансферы "на вход и выход" в зимнее окно
Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев допустил, что в зимнее трансферное окно команду может покинуть кто-то из игроков. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, москва, мурад мусаев, краснодар, российская премьер-лига (рпл), локомотив (москва), максим бузникин, пфк цска
Футбол, Спорт, Москва, Мурад Мусаев, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Локомотив (Москва), Максим Бузникин, ПФК ЦСКА
© Соцсети клубаФутболисты "Краснодара"
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Соцсети клуба
Футболисты "Краснодара". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев допустил, что в зимнее трансферное окно команду может покинуть кто-то из игроков.
"Краснодар" 23 ноября в Москве сыграл вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Действующий чемпион страны после 16 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет 1 очко.
«
"Селекционная работа ведется круглый год - постоянно обсуждаем позиции с нашим спортивным блоком, с Максимом Бузникиным. Пока, к сожалению, ничего не могу сказать. Возможно, будут трансферы на вход и даже на выход. Но пока нет никакой конкретики", - сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
"Краснодар" в 17-м туре РПЛ дома встретится с самарскими "Крыльями Советов". Игра состоится 30 ноября.
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Газзаев прокомментировал лидерство "Краснодара" и ЦСКА в РПЛ
10 ноября, 14:28
 
