Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ
21:58 23.11.2025
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на чемпионате Европы, который прошел в швейцарском Эгле. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Владислав Ларин
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на чемпионате Европы, который прошел в швейцарском Эгле.
В воскресенье чемпионами стали Лилия Хузина (до 67 кг) и Анастасия Космычева (свыше 67 кг). Также серебро на счету Ильи Данилова (до 68 кг), бронзу завоевал Артем Мытарев (до 80 кг).
До этого чемпионами стали Маргарита Близнякова (до 57 кг), Идар Багов (до 58 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг). Серебро у олимпийского чемпиона Владислава Ларина (свыше 80 кг) и Ирины Рогозиной (до 49 кг).
Всего на счету россиян по итогам турнира пять золотых, три серебряные и две бронзовые награды.
Соревнования по тхэквондо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Российские тхэквондисты взяли два золота в последний день ЧЕ среди юниоров
21 ноября, 21:36
 
