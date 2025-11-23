https://ria.ru/20251123/tkhekvondo-2056997557.html
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на ЧЕ
Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на чемпионате Европы, который прошел в швейцарском Эгле. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T21:58:00+03:00
единоборства
спорт
россия
владислав ларин
россия
Новости
ru-RU
Единоборства, Спорт, Россия, Владислав Ларин
Российские тхэквондисты завоевали пять золотых медалей на ЧЕ в швейцарском Эгле