Спицов выиграл гонку свободным стилем на турнире в Кировске
Олимпийский чемпион лыжник Денис Спицов занял первое место по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская... РИА Новости, 23.11.2025
