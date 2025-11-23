Рейтинг@Mail.ru
14:08 23.11.2025
Спицов выиграл гонку свободным стилем на турнире в Кировске
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
сергей ардашев
денис спицов
спорт, савелий коростелев, сергей ардашев, денис спицов
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Денис Спицов
Денис Спицов
Денис Спицов
© РИА Новости / Роман Кручинин
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Олимпийский чемпион лыжник Денис Спицов занял первое место по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходили в Кировске.
Спицов преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 25,2 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание - 14,3 секунды), третьим - Сергей Ардашев (+24,0). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал девятым (+59,4).
Соревнования в Кировске завершились в воскресенье.
Российская лыжница Алина Пеклецова
Пеклецова выиграла "разделку" свободным стилем на турнире в Кировске
23 ноября, 11:59
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевСергей АрдашевДенис Спицов
 
 
