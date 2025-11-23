Рейтинг@Mail.ru
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
19:34 23.11.2025 (обновлено: 19:57 23.11.2025)
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
россия, азербайджан, шахматы, спорт, ольга гиря, полина шувалова, александра горячкина
Россия, Азербайджан, Шахматы, Спорт, Ольга Гиря, Полина Шувалова, Александра Горячкина
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШахматная доска
© РИА Новости / Виталий Аньков
Шахматная доска. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, который прошел в испанском Линаресе.
Первый матч финала завершился победой россиянок со счетом 3:1. Во втором матче сборная России победила со счетом 2,5:1,5. Россиянка Лея Гарифуллина белыми фигурами победила Аян Аллахвердиеву, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Катерина Лагно белыми - с Говхар Бейдуллаевой, Полина Шувалова черными - с Гульнарой Маммадовой.
Сборную России на турнире также представляли Анна Шухман и Ольга Гиря.
Эта победа стала третьей для сборной России. Ранее россиянки выигрывали турнир в 2017 и 2021 годах. В 2023 году команда пропустила соревнования по решению Международной шахматной федерации (FIDE).
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. На завершившемся турнире российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.
РоссияАзербайджанШахматыСпортОльга ГиряПолина ШуваловаАлександра Горячкина
 
