Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
2025-11-23T19:34:00+03:00
2025-11-23T19:34:00+03:00
2025-11-23T19:57:00+03:00
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, который прошел в испанском Линаресе.
Первый матч финала завершился победой россиянок со счетом 3:1. Во втором матче сборная России победила со счетом 2,5:1,5. Россиянка Лея Гарифуллина белыми фигурами победила Аян Аллахвердиеву, Александра Горячкина черными сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой, Катерина Лагно белыми - с Говхар Бейдуллаевой, Полина Шувалова черными - с Гульнарой Маммадовой.
Сборную России на турнире также представляли Анна Шухман и Ольга Гиря.
Эта победа стала третьей для сборной России. Ранее россиянки выигрывали турнир в 2017 и 2021 годах. В 2023 году команда пропустила соревнования по решению Международной шахматной федерации (FIDE).
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. На завершившемся турнире российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.