https://ria.ru/20251123/shahmatistki-2056951820.html
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ
Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в первом матче финала командного чемпионата мира и вышли в финал турнира, проходящего в Линаресе (Испания). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T16:43:00+03:00
2025-11-23T16:43:00+03:00
2025-11-23T16:45:00+03:00
спорт
азербайджан
испания
полина шувалова
екатерина лагно
международная федерация шахмат (fide)
александра горячкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588689670_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5993d2bf1179d8d73738368ba1213374.jpg
/20251122/shakhmaty-2056857597.html
азербайджан
испания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588689670_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1880fd894709f4633cdf475b1a28f459.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, азербайджан, испания, полина шувалова, екатерина лагно, международная федерация шахмат (fide), александра горячкина
Спорт, Азербайджан, Испания, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Александра Горячкина
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ
Российские шахматистки победили азербайджанок в первой игре финала командного ЧМ