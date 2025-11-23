Рейтинг@Mail.ru
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 23.11.2025 (обновлено: 16:45 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/shahmatistki-2056951820.html
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ
Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в первом матче финала командного чемпионата мира и вышли в финал турнира, проходящего в Линаресе (Испания). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T16:43:00+03:00
2025-11-23T16:45:00+03:00
спорт
азербайджан
испания
полина шувалова
екатерина лагно
международная федерация шахмат (fide)
александра горячкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588689670_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5993d2bf1179d8d73738368ba1213374.jpg
/20251122/shakhmaty-2056857597.html
азербайджан
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588689670_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_1880fd894709f4633cdf475b1a28f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, азербайджан, испания, полина шувалова, екатерина лагно, международная федерация шахмат (fide), александра горячкина
Спорт, Азербайджан, Испания, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Александра Горячкина
Российские шахматистки выиграли в первом матче финала командного ЧМ

Российские шахматистки победили азербайджанок в первой игре финала командного ЧМ

© Фото : Этери Кублашвили / Федерация шахмат РоссииШахматистка Полина Шувалова (Россия)
Шахматистка Полина Шувалова (Россия) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Этери Кублашвили / Федерация шахмат России
Шахматистка Полина Шувалова (Россия). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в первом матче финала командного чемпионата мира и вышли в финал турнира, проходящего в Линаресе (Испания).
Первая встреча завершилась победой россиянок со счетом 3:1. Победы одержали Полина Шувалова и Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно сыграли свои партии вничью.
Второй матч финала пройдет позднее в воскресенье.
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году российские шахматистки выиграли турнир, а в 2023-м пропустили его по решению Международной шахматной федерации (FIDE). На нынешнем турнире российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.
Екатерина Лагно - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира
22 ноября, 22:36
 
СпортАзербайджанИспанияПолина ШуваловаЕкатерина ЛагноМеждународная федерация шахмат (FIDE)Александра Горячкина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала