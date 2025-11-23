https://ria.ru/20251123/paok-2057000228.html
ПАОК Оздоева и Чалова одержал крупную победу в чемпионате Греции
ПАОК дома разгромил "Кифисию" в матче 11-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ПАОК дома разгромил "Кифисию" в матче 11-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча прошла в Салониках и завершилась победой ПАОКа со счетом 3:0. Победным оказался автогол испанского защитника Давида Симона (43-я минута), в конце матча дубль оформил Тайсон (88 и 90+3). На 73-й минуте защитник "Кифисии" Хьюго Соуза получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На 90+1-й минуте он получил желтую карточку. Нападающий Федор Чалов вышел на замену на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.
ПАОК (26 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице. "Кифисия" (12) занимает восьмое место.
В 12-м туре ПАОК на выезде сыграет с "Левадиакосом" 30 ноября.