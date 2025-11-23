Рейтинг@Mail.ru
ПАОК Оздоева и Чалова одержал крупную победу в чемпионате Греции - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Футбол
 
22:19 23.11.2025
ПАОК Оздоева и Чалова одержал крупную победу в чемпионате Греции
ПАОК Оздоева и Чалова одержал крупную победу в чемпионате Греции
ПАОК дома разгромил "Кифисию" в матче 11-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, тайсон, магомед оздоев, паок, федор чалов
Футбол, Спорт, Тайсон, Магомед Оздоев, ПАОК, Федор Чалов
ПАОК Оздоева и Чалова одержал крупную победу в чемпионате Греции

ПАОК с Оздоевым и Чаловым победил "Кифисию" в матче чемпионата Греции по футболу

© Соцсети футбольного клуба ПАОКИгроки ПАОКа
Игроки ПАОКа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Соцсети футбольного клуба ПАОК
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ПАОК дома разгромил "Кифисию" в матче 11-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча прошла в Салониках и завершилась победой ПАОКа со счетом 3:0. Победным оказался автогол испанского защитника Давида Симона (43-я минута), в конце матча дубль оформил Тайсон (88 и 90+3). На 73-й минуте защитник "Кифисии" Хьюго Соуза получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. На 90+1-й минуте он получил желтую карточку. Нападающий Федор Чалов вышел на замену на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.
ПАОК (26 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице. "Кифисия" (12) занимает восьмое место.
В 12-м туре ПАОК на выезде сыграет с "Левадиакосом" 30 ноября.
ФутболСпортТайсонМагомед ОздоевПАОКФедор Чалов
 
