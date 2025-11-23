https://ria.ru/20251123/latsio-2056999812.html
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А
"Лацио" победил "Лечче" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
футбол
спорт
маттео гендузи
лацио
лечче
серия а (чемпионат италии по футболу)
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А
"Лацио" победил "Лечче" в домашнем матче чемпионата Италии по футболу