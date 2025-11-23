Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:16 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/latsio-2056999812.html
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А
"Лацио" победил "Лечче" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T22:16:00+03:00
2025-11-23T22:16:00+03:00
футбол
спорт
маттео гендузи
лацио
лечче
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914008209_0:0:1070:601_1920x0_80_0_0_0d5ba12803d4c8234fe393f9b6df2995.jpg
/20251123/futbol-2056978171.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914008209_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_b3abb63035b7b51b160f449ebef20631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, маттео гендузи, лацио, лечче, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Маттео Гендузи, Лацио, Лечче, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А

"Лацио" победил "Лечче" в домашнем матче чемпионата Италии по футболу

© Фото : Соцсети спортсменаМаттео Гендузи
Маттео Гендузи - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Соцсети спортсмена
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Лацио" победил "Лечче" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Маттео Гендузи (29-я минута) и Тиджани Нослин (90+5).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
23 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Лацио
2 : 0
Лечче
29‎’‎ • Маттео Гендузи
(Тома Башич)
90‎’‎ • Тиджани Нослин
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио" набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А, где "Лечче" (10 очков) идет 16-м.
Джан Пьеро Гасперини - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Рома" одержала победу над "Кремонезе" и вышла в лидеры чемпионата Италии
23 ноября, 19:04
 
ФутболСпортМаттео ГендузиЛациоЛеччеСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала