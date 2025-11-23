Рейтинг@Mail.ru
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Сиэтла"
05:46 23.11.2025
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Сиэтла"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Сиэтла"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Питтсбург
2 : 3
Сиэтл
36:16 • Сидней Кросби
(Коннор Девар)
45:56 • Евгений Малкин
(Benjamin Kindel, Сидней Кросби)
21:24 • Мэйсон Марчмент
52:36 • Мэттью Бенирс
(Мэйсон Марчмент, Рикер Эванс)
64:10 • Брэндон Монтур
(Фредерик Годро, Рикер Эванс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе "Сиэтла" шайбы в основное время матча забросили Мэйсон Марчмент (22-я минута) и Мэтти Бенирс (53). Автором победного гола в овертайме стал Брэндон Монтур (65). У "Питтсбурга" отличились Сидни Кросби (37) и российский нападающий Евгений Малкин (46).
Малкин отметился шестым голом в сезоне-2025/26 и 520-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Всего в 21 матче текущего розыгрыша регулярного чемпионата 39-летний россиянин набрал 24 очка (6 голов и 18 передач).
Голкипер "Питтсбурга" Сергей Мурашов отразил 18 бросков из 21.
"Пингвинз" потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Сиэтл" одержал четвертую победу в последних пяти играх.
