Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Сиэтла"

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе "Сиэтла" шайбы в основное время матча забросили Мэйсон Марчмент (22-я минута) и Мэтти Бенирс (53). Автором победного гола в овертайме стал Брэндон Монтур (65). У "Питтсбурга" отличились Сидни Кросби (37) и российский нападающий Евгений Малкин (46).
Малкин отметился шестым голом в сезоне-2025/26 и 520-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Всего в 21 матче текущего розыгрыша регулярного чемпионата 39-летний россиянин набрал 24 очка (6 голов и 18 передач).
Голкипер "Питтсбурга" Сергей Мурашов отразил 18 бросков из 21.
"Пингвинз" потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Сиэтл" одержал четвертую победу в последних пяти играх.
