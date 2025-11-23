Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Сиэтла"

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе "Сиэтла" шайбы в основное время матча забросили Мэйсон Марчмент (22-я минута) и Мэтти Бенирс (53). Автором победного гола в овертайме стал Брэндон Монтур (65). У "Питтсбурга" отличились Сидни Кросби (37) и российский нападающий Евгений Малкин (46).