Гусев признался, что хочет полноценно возглавить "Динамо"
20:18 23.11.2025
Гусев признался, что хочет полноценно возглавить "Динамо"
Гусев признался, что хочет полноценно возглавить "Динамо"
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев заявил, что хотел бы полноценно возглавить столичный футбольный клуб. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Футбол
Гусев признался, что хочет полноценно возглавить "Динамо"

Гусев: есть амбиции возглавить "Динамо" без приставки исполняющий обязанности

Ролан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)
Ролан Гусев. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев заявил, что хотел бы полноценно возглавить столичный футбольный клуб.
В воскресенье "Динамо" обыграло дома "Динамо" из Махачкалы (3:0) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта встреча стала первой для команды после ухода Валерия Карпина, который 17 ноября заявил об отказе совмещать пост главного тренера в сборной России и московском клубе. Исполняющим обязанности, как и до прихода Карпина, стал Гусев.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной
17 ноября, 20:00
«
"Безусловно, у меня есть амбиции работать без приставки "исполняющий обязанности". Как такового разговора (с руководством) не было. (Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей) Степашин сделал заявление. Мы и так все прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались. Других вариантов, кроме как побеждать в каждом матче, у нас нет. Что касается дальнейшего, то этот вопрос не ко мне", - сказал Гусев на пресс-конференции.
"При выборе состава, как вы заметили, мы шли на осознанный риск, перенасытили атаку, рассчитывали на наших нападающих - это сработало. Игра получилась рваной, но мы это проанализируем. У нас три хороших вратаря, но мое мнение и тренера вратарей было такое, что сыграет (Андрей) Лунев. Понимаем, что за такой короткий период поменять что-то кардинально тяжело. Даже с двумя нападающими мы планировали строго играть в обороне", - добавил он.
Также Гусев рассказал, что Антон Миранчук в ближайшее время вернется в состав после повреждения.
"Думаю, Миранчука мы увидим в этом году. Как мне сказали, он вот-вот начнет тренироваться в общей группе. У Макса Осипенко все нормально, мы на него рассчитываем. Я с ним общался, просто под сегодняшнего соперника была выбрана другая пара защитников", - заключил тренер.
Эпизод матча Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Спартак" разобрался с ЦСКА без Станковича. Новый претендент на золото?
22 ноября, 19:05
 
Ролан Гусев, Валерий Карпин, Антон Миранчук, Максим Осипенко, Динамо Москва
 
