Гусев признался, что хочет полноценно возглавить "Динамо"

«

"Безусловно, у меня есть амбиции работать без приставки "исполняющий обязанности". Как такового разговора (с руководством) не было. (Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей) Степашин сделал заявление. Мы и так все прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались. Других вариантов, кроме как побеждать в каждом матче, у нас нет. Что касается дальнейшего, то этот вопрос не ко мне", - сказал Гусев на пресс-конференции.