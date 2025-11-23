Гусев признался, что хочет полноценно возглавить "Динамо"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев заявил, что хотел бы полноценно возглавить столичный футбольный клуб.
В воскресенье "Динамо" обыграло дома "Динамо" из Махачкалы (3:0) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта встреча стала первой для команды после ухода Валерия Карпина, который 17 ноября заявил об отказе совмещать пост главного тренера в сборной России и московском клубе. Исполняющим обязанности, как и до прихода Карпина, стал Гусев.
"Безусловно, у меня есть амбиции работать без приставки "исполняющий обязанности". Как такового разговора (с руководством) не было. (Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей) Степашин сделал заявление. Мы и так все прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались. Других вариантов, кроме как побеждать в каждом матче, у нас нет. Что касается дальнейшего, то этот вопрос не ко мне", - сказал Гусев на пресс-конференции.
"При выборе состава, как вы заметили, мы шли на осознанный риск, перенасытили атаку, рассчитывали на наших нападающих - это сработало. Игра получилась рваной, но мы это проанализируем. У нас три хороших вратаря, но мое мнение и тренера вратарей было такое, что сыграет (Андрей) Лунев. Понимаем, что за такой короткий период поменять что-то кардинально тяжело. Даже с двумя нападающими мы планировали строго играть в обороне", - добавил он.
Также Гусев рассказал, что Антон Миранчук в ближайшее время вернется в состав после повреждения.
"Думаю, Миранчука мы увидим в этом году. Как мне сказали, он вот-вот начнет тренироваться в общей группе. У Макса Осипенко все нормально, мы на него рассчитываем. Я с ним общался, просто под сегодняшнего соперника была выбрана другая пара защитников", - заключил тренер.