Гуменник выиграл пятый этап серии Гран-при России в Омске
Гуменник выиграл пятый этап серии Гран-при России в Омске - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Гуменник выиграл пятый этап серии Гран-при России в Омске
Фигурист Петр Гуменник стал победителем пятого этапа серии Гран-при России в Омске. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
фигурное катание
спорт
россия
омск
пекин
евгений семененко
владислав дикиджи
аделия петросян
Гуменник выиграл пятый этап серии Гран-при России в Омске
Фигурист Гуменник занял первое место на этапе Гран-при России в Омске