Вратаря системы "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов
23:01 23.11.2025
Вратаря системы "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов
Вратаря системы "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов
Российский вратарь системы "Баффало Сейбрз" Александр Георгиев выставлен на безусловный драфт отказов, сообщается на странице клуба "Рочестер Американс" в... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Вратаря системы "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов

Российского вратаря "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов

Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев
Вратарь Колорадо Александр Георгиев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский вратарь системы "Баффало Сейбрз" Александр Георгиев выставлен на безусловный драфт отказов, сообщается на странице клуба "Рочестер Американс" в соцсети Х.
В начале октября "Баффало" поместил россиянина на драфт отказов, позднее тот отправился в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) в фарм-клуб "Рочестер Американс". Отмечается, что сейчас он выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах НХЛ Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.
Хоккеисты клуба НХЛ Баффало Сейбрз - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Шатаут Георгиева помог "Баффало" обыграть "Коламбус" в предсезонном матче
23 сентября, 08:17
 
