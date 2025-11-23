Вратаря системы "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов

В начале октября "Баффало" поместил россиянина на драфт отказов, позднее тот отправился в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) в фарм-клуб "Рочестер Американс". Отмечается, что сейчас он выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах НХЛ Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.