Вратаря системы "Баффало" Георгиева выставили на безусловный драфт отказов
2025-11-23T23:01:00+03:00
2025-11-23T23:01:00+03:00
2025-11-23T23:01:00+03:00
хоккей
спорт
александр георгиев
рочестер американс
баффало сейбрз
сан-хосе шаркс
спорт, александр георгиев, рочестер американс, баффало сейбрз, сан-хосе шаркс
Хоккей, Спорт, Александр Георгиев, Рочестер Американс, Баффало Сейбрз, Сан-Хосе Шаркс
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российский вратарь системы "Баффало Сейбрз" Александр Георгиев выставлен на безусловный драфт отказов, сообщается на странице клуба "Рочестер Американс" в соцсети Х.
В начале октября "Баффало" поместил россиянина на драфт отказов, позднее тот отправился в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) в фарм-клуб "Рочестер Американс". Отмечается, что сейчас он выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах НХЛ Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.