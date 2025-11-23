Рейтинг@Mail.ru
"Рома" одержала победу над "Кремонезе" и вышла в лидеры чемпионата Италии
Футбол
 
19:04 23.11.2025
"Рома" одержала победу над "Кремонезе" и вышла в лидеры чемпионата Италии
"Рома" одержала победу над "Кремонезе" и вышла в лидеры чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Рома" одержала победу над "Кремонезе" и вышла в лидеры чемпионата Италии
"Рома" одержала победу над "Кремонезе" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
футбол
джан пьеро гасперини
рома
кремонезе
наполи
серия а (чемпионат италии по футболу)
джан пьеро гасперини, рома, кремонезе, наполи, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Рома, Кремонезе, Наполи, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Рома" одержала победу над "Кремонезе" и вышла в лидеры чемпионата Италии

"Рома" победила "Кремонезе" в матче 12-го тура чемпионата Италии

© официальный твиттер клуба "Аталанта"Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© официальный твиттер клуба "Аталанта"
Джан Пьеро Гасперини. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Рома" одержала победу над "Кремонезе" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кремоне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Матиас Суле (17-я минута), Эван Фергюсон (64) и Уэсли Франса (69). У хозяев отличился Франческо Фолино (90+3).
На 62-й минуте красную карточку за споры с судьей получил главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини.
"Рома", набрав 27 очков, вернулась на первое место турнирной таблицы чемпионата. "Кремонезе" с 14 баллами опустился на 12-ю строчку. Команда проиграла третий матч подряд в Серии А.
В следующем туре "Рома" 30 ноября примет "Наполи", днем позднее "Кремонезе" сыграет в гостях с "Болоньей".
В другом матче "Парма" в гостях обыграла "Верону" со счетом 2:1.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
23 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Кремонезе
1 : 3
Рома
90‎’‎ • Франческо Фолино
(Франко Васкес)
17‎’‎ • Матиас Суле
(Куадио Коне)
64‎’‎ • Эван Фергюсон
(Neil El Aynaoui)
69‎’‎ • Уэсли
(Стефан Эль-Шаарави)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболДжан Пьеро ГаспериниРомаКремонезеНаполиСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
