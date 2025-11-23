Ферстаппен еще сильнее сократил отставание от Норриса после решения FIA

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" после дисквалификации британского пилота "Макларена" Ландо Норриса с Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" сократил отставание от него в зачете пилотов до 24 баллов.