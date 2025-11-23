Ферстаппен еще сильнее сократил отставание от Норриса после решения FIA

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" после дисквалификации британского пилота "Макларена" Ландо Норриса с Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" сократил отставание от него в зачете пилотов до 24 баллов.
Ферстаппен в воскресенье выиграл шестой Гран-при в текущем сезоне, финишировав первым в гонке в Лас-Вегасе. Вторым стал завоевавший поул-позишн Норрис. Третье место занял его соотечественник Джордж Расселл из "Мерседеса". Австралиец Оскар Пиастри из "Макларена" завершил гонку на четвертом месте. Позднее Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об аннулировании результатов пилотов "Макларена" из-за нарушения технического регламента и внесении соответствующих изменений в итоговую классификацию гонки.
После дисквалификации гонщиков первая тройка общего зачета за два Гран-при до конца сезона выглядит следующим образом: 1. Норрис - 390 очков, 2. Пиастри - 366, 3. Ферстаппен - 366. Все три пилота продолжают борьбу за чемпионство. Далее в десятке располагаются: 4. Джордж Расселл (Великобритания; "Мерседес") - 294; 5. Шарль Леклер (Монако; "Феррари") - 226; 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари") - 152; 7. Андреа Кими Антонелли (Италия, "Мерседес") - 137; 8. Александер Албон (Таиланд; "Уильямс") - 73; 9. Исак Хаджар (Франция; RB) - 51; 10. Нико Хюлькенберг (Германия; "Кик Заубер") - 49.
В Кубке конструкторов у досрочно победившего в зачете "Макларена" теперь 756 очков. Следом в первой пятерке идут "Мерседес" (431), "Ред Булл" (391), "Феррари" (378) и "Уильямс" (121).
Предпоследний этап "Формулы-1" сезона 2025 года пройдет 28-30 ноября в Катаре.