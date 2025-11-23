Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
08:31 23.11.2025 (обновлено: 08:54 23.11.2025)
Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" стал победителем 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который прошел... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

Пилот "Ред Булл" Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

© пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"
Макс Ферстаппен. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" стал победителем 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который прошел на городской трассе.
Ферстаппен выиграл шестой Гран-при в текущем сезоне. Вторым стал завоевавший поул-позишн британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Третье место занял его соотечественник Джордж Расселл из "Мерседеса".
Далее в первой десятке расположились: 4. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"), 5. Андреа Кими Антонелли (Италия, "Мерседес"), 6. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"), 7. Карлос Сайнс (Испания, "Уильямс"), 8. Исак Хаджар (Франция; RB), 9. Нико Хюлькенберг (Германия, "Кик Заубер"), 10. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари").
Предпоследний этап "Формулы-1" сезона 2025 года пройдет 28-30 ноября в Катаре.
Формула-1
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала