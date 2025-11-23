https://ria.ru/20251123/dzhonson-2056904072.html
Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу
Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу
Боец смешанных единоборств (ММА) Айзек Джонсон скончался в возрасте 31 года после боя на турнире по тайскому боксу, сообщает Fox News. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Айзек Джонсон скончался в возрасте 31 года после боя на турнире по тайскому боксу, сообщает Fox News.
В пятницу спортсмен принимал участие в турнире Matador Fighter Challenge на стадионе "Сисеро" в Чикаго
В конце заключительного, третьего раунда боя спортсмен потерял сознание и был госпитализирован, однако спасти его не удалось - он скончался в больнице. Отмечается, что Джонсон прошел медосмотр перед поединком. По словам знакомых, данный бой был первым для него по тайскому боксу.
Причины смерти не сообщаются, власти начали расследование инцидента. У спортсмена остались жена и маленькая дочь.