Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу
Единоборства
 
11:58 23.11.2025 (обновлено: 12:29 23.11.2025)
Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу
Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу
Боец смешанных единоборств (ММА) Айзек Джонсон скончался в возрасте 31 года после боя на турнире по тайскому боксу, сообщает Fox News. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Новости
спорт, чикаго
Спорт, Чикаго, Единоборства
Боец ММА умер в 31 год после участия в турнире по тайскому боксу

Боец ММА Айзек Джонсон умер в возрасте 31 года после поединка по тайскому боксу

© Фото : Isaac T. JohnsonБоец ММА Айзек Джонсон
Боец ММА Айзек Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Isaac T. Johnson
Боец ММА Айзек Джонсон. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Айзек Джонсон скончался в возрасте 31 года после боя на турнире по тайскому боксу, сообщает Fox News.
В пятницу спортсмен принимал участие в турнире Matador Fighter Challenge на стадионе "Сисеро" в Чикаго.
В конце заключительного, третьего раунда боя спортсмен потерял сознание и был госпитализирован, однако спасти его не удалось - он скончался в больнице. Отмечается, что Джонсон прошел медосмотр перед поединком. По словам знакомых, данный бой был первым для него по тайскому боксу.
Причины смерти не сообщаются, власти начали расследование инцидента. У спортсмена остались жена и маленькая дочь.
Единоборства
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
