11:27 22.11.2025 (обновлено: 11:53 22.11.2025)
Бородавко назвал требования МОК для допуска россиян к Играм унизительными
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Многие спортсмены не готовы принять унизительные условия Международного олимпийского комитета (МОК) для возможного допуска к Олимпийским играм 2026 года в Италии, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Ранее российская сторона направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на вердикт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года. Совет FIS до этого принял решение не включать россиян в число участников международных соревнований, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
«
"Нужно все понимать и уметь читать между строк. МОК же уже сказал, что если и будет разрешено российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии, то только в тех рамках, как это было на Олимпиаде-2024 в Париже. Надо просто посмотреть, какие условия были выдвинуты нашим спортсменам для попадания на Олимпийские игры. Для многих российских атлетов эти условия просто неприемлемы. Поэтому говорить о том, что мы сейчас выиграем суды в CAS и нам разрешат участие, преждевременно", - сказал Бородавко, отвечая на вопрос о шансах выступить на Играх.
"Да, нам могут разрешить выступать в нейтральном статусе. А чтобы подтвердить нейтральный статус, нужно выполнить те требования, которые МОК выдвигает для наших спортсменов. Требования, которые на самом деле очень унизительны и невыполнимы для многих уважающих себя ребят и девушек", - подчеркнул собеседник агентства.
В октябре CAS признал неправомерными решения о недопуске россиян до соревнований со стороны Европейского союза настольного тенниса (ETTU) и Международной федерации санного спорта (FIL).
 
