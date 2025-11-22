Бородавко назвал требования МОК для допуска россиян к Играм унизительными

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Многие спортсмены не готовы принять унизительные условия Международного олимпийского комитета (МОК) для возможного допуска к Олимпийским играм 2026 года в Италии, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Да, нам могут разрешить выступать в нейтральном статусе. А чтобы подтвердить нейтральный статус, нужно выполнить те требования, которые МОК выдвигает для наших спортсменов. Требования, которые на самом деле очень унизительны и невыполнимы для многих уважающих себя ребят и девушек", - подчеркнул собеседник агентства.