Наши — лучшие: как прошел чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу
23:27 22.11.2025
Наши — лучшие: как прошел чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу
Наши — лучшие: как прошел чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Наши — лучшие: как прошел чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу
Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу завершился в Москве. Он стартовал во Дворце гимнастики Ирины Винер 20 ноября и показал миру более полутора тысяч РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T23:27:00+03:00
2025-11-22T23:27:00+03:00
спорт
ирина винер
ирина аллегрова
2025
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Новости
спорт, ирина винер, ирина аллегрова
Спорт, Ирина Винер, Ирина Аллегрова

Наши — лучшие: как прошел чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу

© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-роллаАлександра Метелькова и Роман Андреев
Александра Метелькова и Роман Андреев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу завершился в Москве. Он стартовал во Дворце гимнастики Ирины Винер 20 ноября и показал миру более полутора тысяч спортсменов из 33 субъектов России. В его рамках также прошли Кубок ФТСАРР и первенство России среди юниоров.

Самый вольный вид спорта

Этот вид спорта относительно молодой и насчитывает всего полвека истории. Пока человечество сотни лет ломало голову над изобретением вечного двигателя, в начале семидесятых в массовой культуре появился акробатический рок-н-ролл. Швейцарский хореограф Рене Сагарра взял популярный танец и добавил к нему сложные акробатические трюки. Его детище сначала захватило Европу, а в середине восьмидесятых годов — весь мир.
© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-роллаДиана Леонтьева и Федор Климов
Диана Леонтьева и Федор Климов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
Диана Леонтьева и Федор Климов
Акробатический рок-н-ролл - очень самобытный и индивидуальный, он не похож ни на что, хотя вобрал в себя черты многих других видов спорта. Растяжка гимнасток, прыгучесть батутистов, скорость спринтеров, координированность фигуристов — все лучшее взяли танцоры акробатического рок-н-ролла. И, конечно, важнейшая роль здесь принадлежит музыке и актерскому мастерству, потому что все программы выполняются под музыку, она же определяет идею постановки и содержание хореографии.

За одну программу танцоры успевают сделать кик (резкий быстрый высокий бросок ноги, один из главных шагов) сотни раз, причем все это вместе с прыжками, перестроениями, танцевальными элементами. Рок-н-ролльщики топ-уровня ни на секунду не выпадают из образа и не позволяют себе опустить ногу ниже положенного градуса. И уж тем более не теряют синхронности исполнения — это важный критерий высокой оценки.

Здесь относительная свобода в выборе музыки и сочетании музыкальных фрагментов внутри одной композиции. Если есть единый замысел, в одной программе могут встретиться Ирина Аллегрова, Григорий Лепс и "Мы маленькие дети, нам хочется гулять". Ни в фигурном катании, ни в художественной гимнастике таких вольностей не бывает, разве что в показательных выступлениях. Здесь же одна команда в дисциплине "формейшен" сделала программу, как будто девушки танцуют под постоянно переключающееся радио. Соответственно, разнообразие музыкальных фрагментов оправдано разнообразием ротации радиостанций.
Конкуренция в России запредельная

Вообще, есть ощущение, что у акробатического рок-н-ролла очень большой потенциал для развития в будущем. Высокий темп исполнения и частая смена музыкальных фрагментов как будто повторяют приемы приложений с короткими видео, столь любимые зумерами и представителями альфа-поколения. В этом смысле рок-н-ролл, только появившись, сразу опередил свое время. Картинка обновляется мгновенно, невозможно заскучать и закиснуть. Дети с восторгом приходят в акробатический рок-н-ролл, несмотря на серьезные нагрузки на тренировках.

Победители чемпионата России в самой сложной М-категории Константин Самойлов и Анастасия Гусарова уже в пятый раз завоевали престижное золото. В разговоре с РИА Новости Константин раскрыл секрет, благодаря чему им удается держать такую форму на протяжении многих лет:
© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-роллаКонстантин Самойлов и Анастасия Гусарова
Константин Самойлов и Анастасия Гусарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
Константин Самойлов и Анастасия Гусарова
«
"Мы с Настей танцуем в паре уже достаточно давно, чувствуем друг друга, понимаем с полуслова. Мне очень повезло с ней, надеюсь, ей со мной тоже (смеется). Мы получаем удовольствие от процесса, от тренировок, от подготовки к каждому турниру. Каждый раз как в первый раз. Уровень конкуренции в России растет с каждым годом, это не может не радовать. Наши спортсмены всегда были и будут одними из сильнейших в мире, во всех дисциплинах, всегда будут бороться за наивысшие результаты на международной арене".
Впрочем, любовь без профессиональной подготовки вряд ли давала бы такие высокие стабильные результаты. "Нам с Настей безумно повезло попасть в один из сильнейших клубов в России - "Спартак", где выросли не одни чемпионы мира. У нас были все условия, наглядные примеры, как добиться таких же вершин, оставалось лишь прислушиваться и просто работать", — говорит Самойлов.
На примере пятикратных чемпионов России понятно, что взрослые строят график подготовки не столько на количестве тренировок, сколько на их интенсивности. И даже будучи непобедимыми, все равно продолжают пахать и развиваться.
«
"С годами мы выстроили свою систему тренировок, которая подошла именно нам. Тренируемся 3-5 раз в неделю в зависимости от этапа подготовки, интуитивно, опираясь на ощущения. Внимательно следим за восстановлением организма. Если мы пришли, то работаем на максимум: 3-4 часа в зале, 2-3 часа вместе в паре, акробатические элементы, танцевание. Прогоны с трюками, с подкачкой, просто чистка каких-то деталей. В конце обязательно каждый индивидуально занимается в тренажерке, плюс растяжка, пилатес, ОФП и СФП. Если после тренировки заходишь в раздевалку и батарейка не на 3% (буквально чтобы до дома доехать), есть чувство какого-то неудовлетворения. Но такое редко бывает, а если бывает, значит, идешь обратно и доводишь до этих 3%. Потом доволен собой. Это ощущение мне нравится! Закаляет характер", — делится Константин Самойлов.
© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-роллаАнна Седова и Андрей Деревянко
Анна Седова и Андрей Деревянко - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
Анна Седова и Андрей Деревянко
Победители и призеры чемпионата России в категории "Буги-вуги":
1. Климов Федор – Леонтьева Диана, СК "ФЕНИКС", Москва;
2. Андреев Роман – Метелькова Александра, Rock-n-Roll Jokers, Санкт-Петербург;
3. Фролов Никита – Меркулова Ярослава, Клуб Formation (Санкт-Петербург), Санкт-Петербург.
Победители и призеры чемпионата России по акробатическому рок-н-роллу в категории "В класс-микст":
1. Шиков Илья – Сингх Жасмин, СК "ФЕНИКС", Москва;
2. Райлян Иван – Клопыжникова Елизавета, "Стиль", Москва;
3. Шеховцов Александр – Николаева Арина, СК "ФЕНИКС", Москва.
Победители и призеры чемпионата России по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине "A класс-микст":
1. Гладких Никита – Данченко Вера, СПБОО "Клуб "Лидер", Санкт-Петербург;
2. Дмитриев Сергей – Агавердиева Эмилия, МОО "ТСК "Стиль", Санкт-Петербург;
3. Овсянкин Андрей – Трошина Варвара, СК "ФЕНИКС", Москва.
Победители и призеры чемпионата России в дисциплине "M класс-микст":
1. Самойлов Константин – Гусарова Анастасия, "Спартак", Москва;
2. Ефанов Денис – Лебедева Инна, СПБОО "Клуб "Лидер", Санкт-Петербург;
3. Хромых Павел – Иванцова Анастасия, СК "ФЕНИКС", Москва.
Победители и призеры чемпионата России по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине "Формейшн-микст":
1. Fenix, Санкт-Петербург;
2. Rock Comets, Москва;
3. Stratedgic Brilliant, Москва.
Победители и призеры чемпионата России по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине "Формейшн", женщины:
1. CHARM, Московская область, клуб "Стиль";
2. Bakers Dozen, Ростов-на-Дону, клуб "Орион";
3. LADY, Санкт-Петербург, клуб "Лидер".
Спорт
 
Матч-центр
 
