Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших
21:08 22.11.2025
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших
Российские спортсмены завоевали 11 медалей в третий день международных соревнований по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске. 22.11.2025
2025
Новости
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших

Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших в Минске

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 11 медалей в третий день международных соревнований по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.
В смешанной эстафете 4x50 вольным стилем золото взяли Александр Щеголев, Павел Самусенко, Арина Суркова и Дарья Клепикова с результатом 1 минута 29,46 секунды. Щеголев также стал победителем стометровки кролем вместе со своим соотечественником Владиславом Гриневым, они одновременно преодолели дистанцию за 46,90 секунды. Кирилл Пригода выиграл заплыв на 50 метров брассом с результатом в 25,80 секунды, бронзу получил Олег Костин (26,08).
Александр Кудашев занял второе место в заплыве на 200 метров баттерфляем (1.55,36), третьим стал его соотечественник Григорий Вековищев (1.56,14).
У женщин на дистанции 50 метров на спине золотую медаль получила Алина Гайфутдинова (26,54), серебряную - Милана Степанова (26,69). Также Степанова вместе с Сурковой, Клепиковой и Ралиной Гилязовой выиграла эстафету 4x50 кролем (1.44,50). В заплыве на 800 метров вольным стилем сильнейшей стала Арина Пантина (8.34,71).
Соревнования завершатся 23 ноября.
