https://ria.ru/20251122/plavanie-2056850034.html
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших
Российские спортсмены завоевали 11 медалей в третий день международных соревнований по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T21:08:00+03:00
2025-11-22T21:08:00+03:00
2025-11-22T21:08:00+03:00
спорт
кирилл пригода
арина суркова
александр щеголев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033104295_0:233:2390:1577_1920x0_80_0_0_8034bddb7986fb44dc61198a4e22b946.jpg
/20251120/plovtsy-2056439026.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033104295_24:0:2127:1577_1920x0_80_0_0_e735d7f3be696ce30f65eee36cb13ae1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кирилл пригода, арина суркова, александр щеголев
Спорт, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Александр Щеголев
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших
Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших в Минске
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 11 медалей в третий день международных соревнований по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.
В смешанной эстафете 4x50 вольным стилем золото взяли Александр Щеголев
, Павел Самусенко, Арина Суркова
и Дарья Клепикова с результатом 1 минута 29,46 секунды. Щеголев также стал победителем стометровки кролем вместе со своим соотечественником Владиславом Гриневым
, они одновременно преодолели дистанцию за 46,90 секунды. Кирилл Пригода
выиграл заплыв на 50 метров брассом с результатом в 25,80 секунды, бронзу получил Олег Костин
(26,08).
Александр Кудашев
занял второе место в заплыве на 200 метров баттерфляем (1.55,36), третьим стал его соотечественник Григорий Вековищев (1.56,14).
У женщин на дистанции 50 метров на спине золотую медаль получила Алина Гайфутдинова (26,54), серебряную - Милана Степанова (26,69). Также Степанова вместе с Сурковой, Клепиковой и Ралиной Гилязовой выиграла эстафету 4x50 кролем (1.44,50). В заплыве на 800 метров вольным стилем сильнейшей стала Арина Пантина (8.34,71).
Соревнования завершатся 23 ноября.