Российские пловцы завоевали 11 медалей в третий день Кубка сильнейших

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 11 медалей в третий день международных соревнований по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.

У женщин на дистанции 50 метров на спине золотую медаль получила Алина Гайфутдинова (26,54), серебряную - Милана Степанова (26,69). Также Степанова вместе с Сурковой, Клепиковой и Ралиной Гилязовой выиграла эстафету 4x50 кролем (1.44,50). В заплыве на 800 метров вольным стилем сильнейшей стала Арина Пантина (8.34,71).