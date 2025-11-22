Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ландо Норрис из команды "Макларен" стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе.
Лучший круг британца, идущего первым в зачете пилотов, составил 1 минуту 47,934 секунды. Второй результат показал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (отставание 0,323 секунды), третье место занял испанец Карлос Сайнс (+0,362).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,869), 5. Оскар Пиастри ("Макларен", +1,027), 6. Лиам Лоусон (Racing Bulls, +1,128), 7. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", +1,532), 8. Исак Хаджар (Racing Bulls, +1,620), 9. Шарль Леклер ("Феррари", +1,938), 10. Пьер Гасли ("Альпин", +3,606).
Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" занял 20-е место.
В воскресенье состоится гонка Гран-при Лас-Вегаса.
