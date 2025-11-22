Рейтинг@Mail.ru
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 22.11.2025 (обновлено: 08:38 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/norris-2056759193.html
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Ландо Норрис из команды "Макларен" стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T08:31:00+03:00
2025-11-22T08:38:00+03:00
спорт
лас-вегас
карлос сайнс
ландо норрис
макс ферстаппен
макларен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751778108_0:236:2299:1529_1920x0_80_0_0_490604cc0c06ebcebffa5d691b76d6a6.jpg
/20251114/formula-2055100024.html
лас-вегас
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751778108_76:0:2299:1667_1920x0_80_0_0_24cbfb6f98cc6f94ce4b46c374fbd0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лас-вегас, карлос сайнс, ландо норрис, макс ферстаппен, макларен
Спорт, Лас-Вегас, Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Макларен
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

Норрис стал победителем квалификации Гран при Лас-Вегаса Формулы-1

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛандо Норрис
Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ландо Норрис. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ландо Норрис из команды "Макларен" стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе.
Лучший круг британца, идущего первым в зачете пилотов, составил 1 минуту 47,934 секунды. Второй результат показал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (отставание 0,323 секунды), третье место занял испанец Карлос Сайнс (+0,362).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,869), 5. Оскар Пиастри ("Макларен", +1,027), 6. Лиам Лоусон (Racing Bulls, +1,128), 7. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", +1,532), 8. Исак Хаджар (Racing Bulls, +1,620), 9. Шарль Леклер ("Феррари", +1,938), 10. Пьер Гасли ("Альпин", +3,606).
Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" занял 20-е место.
В воскресенье состоится гонка Гран-при Лас-Вегаса.
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Стала известна стоимость команд "Формулы-1"
14 ноября, 23:50
 
СпортЛас-ВегасКарлос СайнсЛандо НоррисМакс ФерстаппенМакларен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала