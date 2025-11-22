Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:55 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/khokkey-2056837283.html
Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ
Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ
Минское "Динамо" одержало победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T19:55:00+03:00
2025-11-22T19:55:00+03:00
хоккей
спорт
вадим шипачев
спартак (москва)
динамо (минск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990280736_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_654007552da4c6dab1c61c2535571602.jpg
/20251122/match-2056818011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990280736_0:0:2240:1679_1920x0_80_0_0_0165dd00d105b403d1b4a488dceb718f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вадим шипачев, спартак (москва), динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вадим Шипачев, Спартак (Москва), Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" со счетом 6:0 обыграли "Спартак" в матче КХЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Жамнов
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 17:10
Завершен
Динамо Минск
6 : 0
Спартак Москва
22:28 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
33:50 • Вадим Шипачев
(Даниил Сотишвили, Роберт Хэмилтон)
42:33 • Алекс Лимож
52:03 • Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов)
54:56 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
59:35 • Даниил Сотишвили
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Минске завершилась победой хозяев со счетом 6:0 (0:0, 2:0, 4:0). Шайбы забросили Сергей Кузнецов (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Алекс Лимож (43, 55) и Даниил Сотишвили (53, 60). Голкипер минчан Зак Фукале отразил 14 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.
В прошедшем матче 38-летний Шипачев набрал 993-е очко (310 голов + 683 передачи) в КХЛ. На это ему понадобилось 1089 игр с учетом плей-офф.
Хоккеисты "Динамо" одержали самую крупную победу над "Спартаком" в истории клуба, белорусская команда с 41 очком занимает второе место в таблице Западной конференции, где "Спартак" (31) располагается на седьмой строчке. В следующем матче минчане сыграют с нижегородским "Торпедо" в гостях 28 ноября, "красно-белые" 25 ноября примут казанский "Ак Барс".
В других матчах ярославский "Локомотив" на своем льду уступил хабаровскому "Амуру" со счетом 4:6 (1:3, 1:2, 2:1), потерпев второе поражение подряд, а новосибирская "Сибирь" обыграла "Сочи" на площадке соперника - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
Хоккеисты Металлурга - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Металлург" по буллитам обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
22 ноября, 17:10
 
ХоккейСпортВадим ШипачевХК Спартак (Москва)Динамо (Минск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала