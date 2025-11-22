Минское "Динамо" разгромило "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22 ноября 2025 • начало в 17:10
Завершен
22:28 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
33:50 • Вадим Шипачев
(Даниил Сотишвили, Роберт Хэмилтон)
42:33 • Алекс Лимож
52:03 • Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов)
54:56 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
59:35 • Даниил Сотишвили
Встреча в Минске завершилась победой хозяев со счетом 6:0 (0:0, 2:0, 4:0). Шайбы забросили Сергей Кузнецов (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Алекс Лимож (43, 55) и Даниил Сотишвили (53, 60). Голкипер минчан Зак Фукале отразил 14 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности.
В прошедшем матче 38-летний Шипачев набрал 993-е очко (310 голов + 683 передачи) в КХЛ. На это ему понадобилось 1089 игр с учетом плей-офф.
Хоккеисты "Динамо" одержали самую крупную победу над "Спартаком" в истории клуба, белорусская команда с 41 очком занимает второе место в таблице Западной конференции, где "Спартак" (31) располагается на седьмой строчке. В следующем матче минчане сыграют с нижегородским "Торпедо" в гостях 28 ноября, "красно-белые" 25 ноября примут казанский "Ак Барс".
