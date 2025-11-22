https://ria.ru/20251122/gumennik-2056809575.html
Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Омске
Фигурист Петр Гуменник занимает первое место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России в Омске. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
фигурное катание
евгений семененко
владислав дикиджи
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
пётр гуменник
спорт
Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при РФ в Омске