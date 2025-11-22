Рейтинг@Mail.ru
Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Омске
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:57 22.11.2025 (обновлено: 16:24 22.11.2025)
Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Омске
Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Омске
Фигурист Петр Гуменник занимает первое место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России в Омске. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
фигурное катание
евгений семененко
владислав дикиджи
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
пётр гуменник
спорт
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник занимает первое место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России в Омске.
В субботу за свое выступление Гуменник получил 105,06 балла. Второе место занимает Евгений Семененко (92,38), тройку лидеров замыкает Владислав Дикиджи (84,28).
В воскресенье фигуристы представят произвольные программы.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Гуменник и Аделия Петросян.
