Фигуристка Горбачева лидирует после короткой программы на этапе ГП в Омске
22.11.2025
14:00 22.11.2025
Фигуристка Горбачева лидирует после короткой программы на этапе ГП в Омске
Фигуристка Алина Горбачева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
россия
омск
алина горбачева
дарья садкова
софья муравьева
россия
омск
Россия, Омск, Алина Горбачева, Дарья Садкова, Софья Муравьева
Россия, Омск, Алина Горбачева, Дарья Садкова, Софья Муравьева
Фигуристка Горбачева лидирует после короткой программы на этапе ГП в Омске

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фигуристка Алина Горбачева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.
В субботу за свой прокат Горбачева получила 73,08 балла. На второй позиции идет Дарья Садкова (71,21), на третьей - Софья Муравьева (71,18).
Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали лучшими в ритм-танце с результатом 77,80 балла. Вторыми идут Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74,60), на третьей строчке располагаются Анна Щербакова и Егор Гончаров (74,33).
Произвольные программы одиночницы и танцевальные дуэты представят в воскресенье.
