"Урал" поделил очки с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Футбол
 
15:43 22.11.2025 (обновлено: 15:45 22.11.2025)
"Урал" поделил очки с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги
"Урал" поделил очки с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги
Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с костромским "Спартаком" в матче 20-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт, екатеринбург, урал, спартак (кострома), первая лига
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с костромским "Спартаком" в матче 20-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Юрий Железнов (47), гол гостей на счету Кирилла Чурсина (54).
Первая лига
22 ноября 2025 • начало в 13:30
Завершен
Урал
1 : 1
Спартак Кострома
47‎’‎ • Юрий Железнов
54‎’‎ • Kirill Chursin
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Урал" с 40 очками идет на втором месте в таблице второго по силе дивизиона российского футбола, "Спартак" (34 очка) располагается на четвертой позиции.
В следующем туре екатеринбургская команда 29 ноября нанесет визит ульяновской "Волге", а костромичи днем позже примут московское "Торпедо".
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
22 ноября, 14:56
 
ФутболСпортЕкатеринбургУралСпартак (Кострома)Первая Лига
 
