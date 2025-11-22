https://ria.ru/20251122/futbol-2056807927.html
"Урал" поделил очки с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги
"Урал" поделил очки с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Урал" поделил очки с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги
Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с костромским "Спартаком" в матче 20-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T15:43:00+03:00
2025-11-22T15:43:00+03:00
2025-11-22T15:45:00+03:00
футбол
спорт
екатеринбург
урал
спартак (кострома)
первая лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787400178_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_a667d1cea55d50d735802f2352587ccc.jpg
/20251122/aldonin-2056800135.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787400178_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_4e0440975db7da30eb4c8ff329f3c70b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, екатеринбург, урал, спартак (кострома), первая лига
Футбол, Спорт, Екатеринбург, Урал, Спартак (Кострома), Первая лига
"Урал" поделил очки с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги
"Урал" сыграл вничью с костромским "Спартаком" в матче Первой лиги