Российский гимнаст Духно победил в многоборье на ЧМ среди юниоров

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянин Арсений Духно завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).

Ранее 17-летний Духно отобрался в финалы в отдельных видах, победив в вольных упражнениях, став третьим на коне и в опорном прыжке, а также четвертым в упражнениях на кольцах. Соревнования завершатся 24 ноября.