Российский гимнаст Духно победил в многоборье на ЧМ среди юниоров
Российский гимнаст Духно победил в многоборье на ЧМ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Российский гимнаст Духно победил в многоборье на ЧМ среди юниоров
Россиянин Арсений Духно завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
манила
филиппины
Российский гимнаст Духно победил в многоборье на ЧМ среди юниоров
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянин Арсений Духно завоевал золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).
Россиянин в сумме набрал набрал 82,031 балла. Второе место занял японец Нао Одзима (81,799), бронзу завоевал китаец Ян Ланьбинь (81,099).
Ранее 17-летний Духно отобрался в финалы в отдельных видах, победив в вольных упражнениях, став третьим на коне и в опорном прыжке, а также четвертым в упражнениях на кольцах. Соревнования завершатся 24 ноября.
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.