"Динамо Минск" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Динамо Минск" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 ноября и начнется в 17:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 ноября и начнется в 17:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
22 ноября 2025 • начало в 17:10
Завершен
22:28 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
33:50 • Вадим Шипачев
(Даниил Сотишвили, Роберт Хэмилтон)
42:33 • Алекс Лимож
52:03 • Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов)
54:56 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
59:35 • Даниил Сотишвили