"Динамо Минск" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
Хоккей
Хоккей
 
16:10 22.11.2025
"Динамо Минск" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
"Динамо Минск" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Динамо Минск" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 22 ноября и начнется в 17:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 17:10
Завершен
Динамо Минск
6 : 0
Спартак Москва
22:28 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
33:50 • Вадим Шипачев
(Даниил Сотишвили, Роберт Хэмилтон)
42:33 • Алекс Лимож
52:03 • Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов)
54:56 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
59:35 • Даниил Сотишвили
Хоккей
 
 
