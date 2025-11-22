Рейтинг@Mail.ru
Сборная Испании обыграла немцев и вышла в финал Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/devis-2056849760.html
Сборная Испании обыграла немцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Испании обыграла немцев и вышла в финал Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Сборная Испании обыграла немцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Испании по теннису выиграла у команды Германии и вышла в финал Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T21:04:00+03:00
2025-11-22T21:04:00+03:00
теннис
спорт
пабло карреньо-буста
ян-леннард штруфф
хауме мунар
женская теннисная ассоциация (wta)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
кубок дэвиса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951805500_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_98a3165308ddf424ab398c71baec3b70.jpg
https://rsport.ria.ru/20251121/devis-2056726271.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951805500_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_cf894774966cf687b2080a2933288967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пабло карреньо-буста, ян-леннард штруфф, хауме мунар, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), кубок дэвиса, itf
Теннис, Спорт, Пабло Карреньо-Буста, Ян-Леннард Штруфф, Хауме Мунар, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Кубок Дэвиса, ITF
Теннис
Сборная Испании обыграла немцев и вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Испании оказалась сильнее команды Германии в полуфинале Кубка Дэвиса

© Соцсети "Ролан Гаррос"Александр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Соцсети "Ролан Гаррос"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сборная Испании по теннису выиграла у команды Германии и вышла в финал Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу испанцев. В первом матче Пабло Карреньо-Буста обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6 (8:6)), а затем Хауме Мунар уступил Александру Звереву (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)). Позднее в парной встрече испанцы Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пюца - 6:2, 3:6, 6:3.
В финале испанцы 23 ноября встретятся с итальянцами, которые выиграли два последних розыгрыша Кубка Дэвиса.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
Маттео Берреттини - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
21 ноября, 23:23
 
ТеннисСпортПабло Карреньо-БустаЯн-Леннард ШтруффХауме МунарЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Кубок ДэвисаITF
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала