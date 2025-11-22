https://ria.ru/20251122/devis-2056849760.html
Сборная Испании обыграла немцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Испании по теннису выиграла у команды Германии и вышла в финал Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Сборная Испании обыграла немцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Испании оказалась сильнее команды Германии в полуфинале Кубка Дэвиса