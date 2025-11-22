https://ria.ru/20251122/baksetbol-2056864961.html
Харден установил рекорд "Клипперс" по числу очков в одном матче НБА
Харден установил рекорд "Клипперс" по числу очков в одном матче НБА - РИА Новости, 22.11.2025
Харден установил рекорд "Клипперс" по числу очков в одном матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" одержал гостевую победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T23:54:00+03:00
2025-11-22T23:54:00+03:00
2025-11-22T23:54:00+03:00
баскетбол
спорт
шарлотт
восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919440142_0:277:2047:1429_1920x0_80_0_0_34844a94e28111e6966321e8bc462ad8.jpg
шарлотт
восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919440142_189:281:1846:1524_1920x0_80_0_0_7577fdba76091d50401b14566ab78125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шарлотт, восток
Баскетбол, Спорт, Шарлотт, Восток
Харден установил рекорд "Клипперс" по числу очков в одном матче НБА
"Клипперс" одержал победу над "Шарлотт Хорнетс" благодаря рекорду Хардена