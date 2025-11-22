Харден установил рекорд "Клипперс" по числу очков в одном матче НБА

Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол
 
23:54 22.11.2025
"Лос-Анджелес Клипперс" одержал гостевую победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости, 22.11.2025
"Клипперс" одержал победу над "Шарлотт Хорнетс" благодаря рекорду Хардена

Джеймс Харден
Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Клипперс"
Джеймс Харден. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" одержал гостевую победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Шарлотт завершилась победой гостей со счетом 131:116 (38:30, 24:27, 34:25, 35:34). Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Джеймс Харден, набравший 55 очков. У "Шарлотт" больше всех очков набрал Кон Книппел (26).
Харден побил рекорд "Клипперс" по очкам в одном матче, предыдущий - 52 очка - был установлен Бобом Макаду в 1976 году и повторен Чарльзом Смитом в 1990-м.
"Клипперс" (5 побед, 11 поражений) занимают 11-е место в таблице Западной конференции. "Шарлотт" (4 победы, 12 поражений) идет 12-м на Востоке.
НБА
22 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
Шарлотт
116 : 131
Клипперс
