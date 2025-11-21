"Он гнилой, хочу просто набить ему морду": Россия ждет нового чемпиона UFC

В эту субботу в Катаре пройдет большой турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян постарается со второй попытки получить шанс подраться за чемпионский титул. РИА Новости Спорт — о главных интригах мэйн-ивента шоу на Ближнем Востоке, в котором будет определен новый претендент на пояс в легкой весовой категории.

UFC Fight Night 264. Царукян — Хукер

© UFC Eurasia Официальный постер турнира UFC в Катаре © UFC Eurasia Официальный постер турнира UFC в Катаре

Когда : 22 ноября;

: 22 ноября; Где : арена ABHA, Доха (Катар);

: арена ABHA, Доха (Катар); Во сколько начало : турнир стартует в 18:00 мск, основной кард — в 21:00 мск. Главный бой вечера начнется ближе к полуночи;

: турнир стартует в 18:00 мск, основной кард — в 21:00 мск. Главный бой вечера начнется ближе к полуночи; Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ будет показан основной кард.

Реванша с Махачевым мы не увидели

В 2019 году Царукян дрался с нынешним первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Исламом Махачевым. Бой в Санкт-Петербурге получился классным, настоящей борцовской схваткой — уже тогда многие журналисты и эксперты пророчили россиянам новую встречу в октагоне. Ждать пришлось почти шесть лет… Но не боя, а официального анонса. В январе 2025-го Махачев готовился к четвертой защите титула в легком весе, а Царукян подходил к реваншу в звании заслуженного претендента №1.

© Скриншот трансляции Ислам Махачев и Арман Царукян © Скриншот трансляции Ислам Махачев и Арман Царукян

Вот только боя в итоге мы не дождались. За пару дней до главного противостояния в карьере Арман снялся с поединка (ему на замену экстренно вышел бразилец Ренато Мойкано). Как рассказывал Царукян, в неделю поединка он начал чувствовать боль в пояснице и не мог заснуть. Сильный дискомфорт не проходил, утреннюю тренировку пришлось отменить и вопреки обстоятельствам пойти на пресс‑конференцию. После мероприятия началась весогонка, а вместе с ней — новые приступы боли в спине. Царукян "не мог даже пошевелиться на кровати". В пять утра он просто сказал, что не может согнать вес, потому что не может двигаться.

После снятия с боя Арман впал в немилость боссов лиги. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обозначил, что не даст Царукяну бой против Махачева сразу после восстановления. Но ситуация развернулась по-другому: Ислам оставил пояс и поднялся в полусредний вес, а титул прибрал благодаря нокауту Чарльза Оливейры непобежденный Илия Топурия.

Зато получим не менее крутой бой?

Проблемы со здоровьем остались позади, и имеющий четырехматчевый винстрик Арман получил новый бой. Соперник — новозеландец Дэн Хукер, который испытывает открытую неприязнь к россиянину и (вроде бы) мечтает о поединке с Царукяном.

« "Арман — глупец. Он издевается надо мной с тех пор, как попал в UFC, а я отвечаю тем же. Он дискредитирует меня как бойца и говорит, что я избегаю его. Царукян – избалованный маленький богатый ребенок, которому дали все. Я полная противоположность – я заработал все сам, большим трудом. Я вышел из ничего. Деньги не могут помочь тебе победить Дэна Хукера". (Red Corner MMA)

И вот они в Катаре, встречаются в главном событии вечера: элитный борец Царукян постарается перевести неплохого ударника Хукера (три победы кряду) и преподать новозеландцу урок. Эксперты не видят шансов у Дэна, который в плане бойцовских качеств явно уступает россиянину. Однако завтрашним вечером против Армана все же могут сыграть следующие факторы:

простой – полтора года;

случайный пропущенный удар;

проблемы на длинной дистанции (пять раундов Арман не дрался три с половиной года);

излишняя эмоциональная вовлеченность. Как-никак, Царукян тоже не переносит Хукера. Настолько, что бой даже раскручивать не пришлось, — к нему сразу было приковано повышенное внимание.

« "Мне не нравится Хукер именно как человек. Мне кажется, он гнилой, ему хочется просто набить морду. И я буду стараться максимально, чтобы эти эмоции выплеснуть в бою, в клетке. Чтобы не было никаких инцидентов до боя. Мне не нравится он. Он один из тех бойцов, которых я не люблю, которые много болтают, а на деле – пустословы. Мы должны были еще в июне подраться". ("Чемпионат")

Важно упомянуть, что, несмотря на жесткость руководства промоушена, в случае победы над ненавистным новозеландцем Царукян станет главным претендентом. Это подтвердил не так давно Дэйна Уайт. Впрочем, сам Арман, которому секундировать в субботу будет Хамзат Чимаев, считает, что только финиш сможет гарантировать ему встречу в октагоне с Топурией. Ведь, помимо него, Матадору бросают вызовы не менее статусные легковесы — это яркий Пэдди Пимблетт (Англия) и опытный ветеран Джастин Гэтжи (США).

« "Думаю, мой бой с Хукером решает судьбу "титульника". Если я выступлю незрелищно или проиграю, то с Топурией будет драться Пимблетт. Если я выиграю и покажу хорошее зрелище, хороший финиш и доминацию, то у них нет шансов не дать мне титульный бой". (Sport24)

Коэффициенты: 1.1 на тотального фаворита Царукяна и 5.3 на его болтливого оппонента.

Полный кард UFC Fight Night 265