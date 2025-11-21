https://ria.ru/20251121/ufc-2056042615.html
UFC Fight Night 264. Царукян - Хукер: когда бой, смотреть онлайн трансляцию, коэффициенты, кард
В эту субботу в Катаре пройдет большой турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян постарается со второй попытки получить шанс подраться за чемпионский титул.
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048285539_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8cdde96038831c2b1229662197e1543.jpg
"Он гнилой, хочу просто набить ему морду": Россия ждет нового чемпиона UFC
Арман Царукян встретится с Дэном Хукером в главном бою турнира UFC в Катаре
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
В эту субботу в Катаре пройдет большой турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян постарается со второй попытки получить шанс подраться за чемпионский титул. РИА Новости Спорт — о главных интригах мэйн-ивента шоу на Ближнем Востоке, в котором будет определен новый претендент на пояс в легкой весовой категории.
UFC Fight Night 264. Царукян — Хукер
- Когда: 22 ноября;
- Где: арена ABHA, Доха (Катар);
- Во сколько начало: турнир стартует в 18:00 мск, основной кард — в 21:00 мск. Главный бой вечера начнется ближе к полуночи;
- Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ будет показан основной кард.
Реванша с Махачевым мы не увидели
В 2019 году Царукян дрался с нынешним первым номером UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) Исламом Махачевым. Бой в Санкт-Петербурге получился классным, настоящей борцовской схваткой — уже тогда многие журналисты и эксперты пророчили россиянам новую встречу в октагоне. Ждать пришлось почти шесть лет… Но не боя, а официального анонса. В январе 2025-го Махачев готовился к четвертой защите титула в легком весе, а Царукян подходил к реваншу в звании заслуженного претендента №1.
Вот только боя в итоге мы не дождались. За пару дней до главного противостояния в карьере Арман снялся с поединка (ему на замену экстренно вышел бразилец Ренато Мойкано). Как рассказывал Царукян, в неделю поединка он начал чувствовать боль в пояснице и не мог заснуть. Сильный дискомфорт не проходил, утреннюю тренировку пришлось отменить и вопреки обстоятельствам пойти на пресс‑конференцию. После мероприятия началась весогонка, а вместе с ней — новые приступы боли в спине. Царукян "не мог даже пошевелиться на кровати". В пять утра он просто сказал, что не может согнать вес, потому что не может двигаться.
После снятия с боя Арман впал в немилость боссов лиги. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обозначил, что не даст Царукяну бой против Махачева сразу после восстановления. Но ситуация развернулась по-другому: Ислам оставил пояс и поднялся в полусредний вес, а титул прибрал благодаря нокауту Чарльза Оливейры непобежденный Илия Топурия.
Зато получим не менее крутой бой?
Проблемы со здоровьем остались позади, и имеющий четырехматчевый винстрик Арман получил новый бой. Соперник — новозеландец Дэн Хукер, который испытывает открытую неприязнь к россиянину и (вроде бы) мечтает о поединке с Царукяном.
«
"Арман — глупец. Он издевается надо мной с тех пор, как попал в UFC, а я отвечаю тем же. Он дискредитирует меня как бойца и говорит, что я избегаю его. Царукян – избалованный маленький богатый ребенок, которому дали все. Я полная противоположность – я заработал все сам, большим трудом. Я вышел из ничего. Деньги не могут помочь тебе победить Дэна Хукера". (Red Corner MMA)
И вот они в Катаре, встречаются в главном событии вечера: элитный борец Царукян постарается перевести неплохого ударника Хукера (три победы кряду) и преподать новозеландцу урок. Эксперты не видят шансов у Дэна, который в плане бойцовских качеств явно уступает россиянину. Однако завтрашним вечером против Армана все же могут сыграть следующие факторы:
- простой – полтора года;
- случайный пропущенный удар;
- проблемы на длинной дистанции (пять раундов Арман не дрался три с половиной года);
- излишняя эмоциональная вовлеченность. Как-никак, Царукян тоже не переносит Хукера. Настолько, что бой даже раскручивать не пришлось, — к нему сразу было приковано повышенное внимание.
«
"Мне не нравится Хукер именно как человек. Мне кажется, он гнилой, ему хочется просто набить морду. И я буду стараться максимально, чтобы эти эмоции выплеснуть в бою, в клетке. Чтобы не было никаких инцидентов до боя. Мне не нравится он. Он один из тех бойцов, которых я не люблю, которые много болтают, а на деле – пустословы. Мы должны были еще в июне подраться". ("Чемпионат")
Важно упомянуть, что, несмотря на жесткость руководства промоушена, в случае победы над ненавистным новозеландцем Царукян станет главным претендентом. Это подтвердил не так давно Дэйна Уайт. Впрочем, сам Арман, которому секундировать в субботу будет Хамзат Чимаев, считает, что только финиш сможет гарантировать ему встречу в октагоне с Топурией. Ведь, помимо него, Матадору бросают вызовы не менее статусные легковесы — это яркий Пэдди Пимблетт (Англия) и опытный ветеран Джастин Гэтжи (США).
«
"Думаю, мой бой с Хукером решает судьбу "титульника". Если я выступлю незрелищно или проиграю, то с Топурией будет драться Пимблетт. Если я выиграю и покажу хорошее зрелище, хороший финиш и доминацию, то у них нет шансов не дать мне титульный бой". (Sport24)
Коэффициенты: 1.1 на тотального фаворита Царукяна и 5.3 на его болтливого оппонента.
Полный кард UFC Fight Night 265
- Арман Царукян — Дэн Хукер;
- Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри;
- Волкан Оздемир — Алонзо Менифилд;
- Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай;
- Вальдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев;
- Алекс Перес — Асу Алмабаев;
- Богдан Град — Люк Райли;
- Абдул-Рахман Яхьяев — Раффаэль Серкейра;
- Тагир Уланбеков — Кедзи Хоригути;
- Бекзат Алмахан — Александр Топурия;
- Исмаил Наурдиев — Райан Лодер;
- Нурулло Алиев — Шакем Рок;
- Николас Далби — Сайгид Изагахмаев;
- Марек Буйло — Дензел Фриман.