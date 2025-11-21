Рейтинг@Mail.ru
"Слово офицера": Степашин пообещал дать шанс Гусеву
20:32 21.11.2025 (обновлено: 01:45 22.11.2025)
"Слово офицера": Степашин пообещал дать шанс Гусеву
/20251118/dinamo-2055615020.html
ролан гусев, сергей степашин, валерий карпин, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Ролан Гусев, Сергей Степашин, Валерий Карпин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
"Слово офицера": Степашин пообещал дать шанс Гусеву

Степашин заявил, что Гусева утвердят в "Динамо" при условии четырех побед

© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)Ролан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин дал слово офицера футболистам, что он оставит Ролана Гусева на посту главного тренера, если команда выиграет оставшиеся четыре матча до зимней паузы.
В понедельник Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"Я хочу, чтобы вы поддержали Ролана Гусева. Если выиграем четыре матча, даю слово офицера - мы будем работать дальше вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. У нас на футбольном поле нет национальностей. Мы "Динамо", это самое главное", - заявил Степашин в общении с футболистами на видео, опубликованном на официальном сайте "бело-голубых".
"Динамо" с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей. В воскресенье, 23 ноября, москвичи примут махачкалинское "Динамо".
Гусеву 48 лет, он исполнял обязанности главного тренера в мае - после ухода чеха Марцела Лички, а в июне вошел в тренерский штаб Карпина. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 32 матча за сборную России.
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
