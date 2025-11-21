"Слово офицера": Степашин пообещал дать шанс Гусеву

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин дал слово офицера футболистам, что он оставит Ролана Гусева на посту главного тренера, если команда выиграет оставшиеся четыре матча до зимней паузы.