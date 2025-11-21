Рейтинг@Mail.ru
Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:08 21.11.2025 (обновлено: 08:39 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/khokkey-2056500953.html
Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T08:08:00+03:00
2025-11-21T08:39:00+03:00
хоккей
спорт
павел дорофеев (хоккей)
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
эдмонтон ойлерз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922249474_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_efa9ef7f8fc7e62e50314fd3c6e71b4d.png
/20251121/khokkey-2056497515.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922249474_455:0:2327:1404_1920x0_80_0_0_4c30b8c44e0fce3a21460594004051e6.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел дорофеев (хоккей), тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл), эдмонтон ойлерз
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Эдмонтон Ойлерз
Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

Передача Кучерова и 24 сейва Василевского помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон"

© Фото : nhl.comХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе победителей отличились Ник Пол (58) и Джейк Генцел (62). У "Эдмонтона" шайбу забросил Трент Фредерик (2-я минута).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:30
Закончен в OT
Тампа-Бэй
2 : 1
Эдмонтон
57:28 • Ник Пол
(Янис Жером Мозер, Эмиль Лиллеберг)
61:43 • Джейк Гентцель
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
01:32 • Трент Фредерик
(Леон Драйзайтль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина 19 очков (9 голов + 10 передач) в 18 матчах сезона. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и был признан второй звездой встречи.
"Тампа" (24 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" (23) проиграл третий матч подряд и находится на пятом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня "Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1), а "Вегас Голден Найтс" на выезде одержал победу над "Ютой Маммот" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Российский нападающий "рыцарей" Павел Дорофеев отметился результативной передачей.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ
21 ноября, 07:59
 
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Тампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)Эдмонтон Ойлерз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала