Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина 19 очков (9 голов + 10 передач) в 18 матчах сезона. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и был признан второй звездой встречи.
"Тампа" (24 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" (23) проиграл третий матч подряд и находится на пятом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня "Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1), а "Вегас Голден Найтс" на выезде одержал победу над "Ютой Маммот" - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Российский нападающий "рыцарей" Павел Дорофеев отметился результативной передачей.
