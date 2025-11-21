Кучеров и Василевский помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе победителей отличились Ник Пол (58) и Джейк Генцел (62). У "Эдмонтона" шайбу забросил Трент Фредерик (2-я минута).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина 19 очков (9 голов + 10 передач) в 18 матчах сезона. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и был признан второй звездой встречи.

"Тампа" (24 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" (23) проиграл третий матч подряд и находится на пятом месте в Тихоокеанском дивизионе.