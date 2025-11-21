Рейтинг@Mail.ru
Три очка Шабанова и шатаут Сорокина принесли "Айлендерс" победу в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:44 21.11.2025 (обновлено: 07:52 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/khokkey-2056496589.html
Три очка Шабанова и шатаут Сорокина принесли "Айлендерс" победу в матче НХЛ
Три очка Шабанова и шатаут Сорокина принесли "Айлендерс" победу в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Три очка Шабанова и шатаут Сорокина принесли "Айлендерс" победу в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" на выезде разгромил "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T07:44:00+03:00
2025-11-21T07:52:00+03:00
хоккей
спорт
детройт
максим шабанов
мэтью барзал
бо хорват
детройт ред уингз
нью-йорк айлендерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046091279_142:0:1765:913_1920x0_80_0_0_49446827495cd78c6b7544d4b6a5ee48.jpg
/20251019/khokkey-2049157184.html
детройт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046091279_345:0:1562:913_1920x0_80_0_0_d517f177c72cdc3985bf6165c3f80531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, детройт, максим шабанов, мэтью барзал, бо хорват, детройт ред уингз, нью-йорк айлендерс, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Детройт, Максим Шабанов, Мэтью Барзал, Бо Хорват, Детройт Ред Уингз, Нью-Йорк Айлендерс, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Три очка Шабанова и шатаут Сорокина принесли "Айлендерс" победу в матче НХЛ

Дубль Шабанова и шатаут Сорокина помогли "Айлендерс" разгромить "Детройт" в НХЛ

© Официальный сайт "Айлендерс"Максим Шабанов
Максим Шабанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Официальный сайт "Айлендерс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде разгромил "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась победой гостей со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил российский нападающий Максим Шабанов (15-я и 47-я минуты), также по шайбе забросили Калум Ричи (7), Мэтью Барзал (24) и Бо Хорват (26).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Детройт
0 : 5
Айлендерс
06:46 • Калум Ричи
(Максим Шабанов, Адам Боквист)
14:54 • Максим Шабанов
(Кейси Цизикас, Калум Ричи)
23:19 • Мэтью Барзал
25:04 • Бо Хорват
(Райан Пулок, Эмиль Хейнеман)
46:52 • Максим Шабанов
(Кейси Цизикас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Шабанов также записал в свой актив результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Из-за травмы нижней части тела россиянин пропустил более трех недель в октябре и ноябре. Всего в активе 25-летнего форварда 6 очков (3 гола + 3 передачи) в девяти матчах.
Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков, оформил шатаут и стал третьей звездой матча. Голкипер отстоял на ноль второй раз в сезоне и 24-й в карьере. Клубный рекорд по матчам без пропущенных шайб принадлежит Гленну Решу (25 игр).
"Айлендерс" (26 очков) располагаются на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" (25) лидирует в Атлантическом дивизионе.
В других матчах дня "Филадельфия Флайерз" на своем льду в овертайме обыграла "Сент-Луис Блюз" - 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0), "Чикаго Блэкхокс" дома уступил "Сиэтл Кракен" со счетом 2:3 (0:0, 2:0, 0:3).
Максим Шабанов - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Гол Шабанова помог "Нью-Йорк Айлендерс" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ
19 октября, 00:50
 
ХоккейСпортДетройтМаксим ШабановМэтью БарзалБо ХорватДетройт Ред УингзНью-Йорк АйлендерсФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала