Три очка Шабанова и шатаут Сорокина принесли "Айлендерс" победу в матче НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде разгромил "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась победой гостей со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил российский нападающий Максим Шабанов (15-я и 47-я минуты), также по шайбе забросили Калум Ричи (7), Мэтью Барзал (24) и Бо Хорват (26).
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
06:46 • Калум Ричи
14:54 • Максим Шабанов
(Кейси Цизикас, Калум Ричи)
23:19 • Мэтью Барзал
25:04 • Бо Хорват
(Райан Пулок, Эмиль Хейнеман)
46:52 • Максим Шабанов
Шабанов также записал в свой актив результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Из-за травмы нижней части тела россиянин пропустил более трех недель в октябре и ноябре. Всего в активе 25-летнего форварда 6 очков (3 гола + 3 передачи) в девяти матчах.
Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков, оформил шатаут и стал третьей звездой матча. Голкипер отстоял на ноль второй раз в сезоне и 24-й в карьере. Клубный рекорд по матчам без пропущенных шайб принадлежит Гленну Решу (25 игр).
"Айлендерс" (26 очков) располагаются на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Детройт" (25) лидирует в Атлантическом дивизионе.
В других матчах дня "Филадельфия Флайерз" на своем льду в овертайме обыграла "Сент-Луис Блюз" - 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0), "Чикаго Блэкхокс" дома уступил "Сиэтл Кракен" со счетом 2:3 (0:0, 2:0, 0:3).