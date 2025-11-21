Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили перспективы Большунова до Олимпиады-2030
18:12 21.11.2025 (обновлено: 01:45 22.11.2025)
В Госдуме оценили перспективы Большунова до Олимпиады-2030
В Госдуме оценили перспективы Большунова до Олимпиады-2030
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости отметил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является выдающимся спортсменом,... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт, александр большунов, дмитрий свищев, лыжные виды спорта, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Спорт, Александр Большунов, Дмитрий Свищев, Лыжные виды спорта, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
В Госдуме оценили перспективы Большунова до Олимпиады-2030

Свищев: Большунов — великий спортсмен, но прогнозировать что-то до 2030 г сложно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Индивидуальная гонка
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости отметил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является выдающимся спортсменом, однако прогнозировать его выступления на высоком уровне до 2030 года сложно, поскольку молодежь активно растет и уже наступает на пятки даже самым именитым звездам.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что планирует продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
«
"До 2030 года еще надо дожить, что называется. Но я уверен, что к тому времени наши спортсмены вернутся на международную арену. Все будет зависеть от желания самого Большунова: готов ли он продолжать карьеру, хочет ли уйти в тренерскую деятельность, политику, бизнес… Александр - великий спортсмен, наша гордость. Мы все желаем ему спортивного долголетия. Но надо понимать: молодежь растет, наступает на пятки даже самым большим звездам. У спортсменов много факторов, которые влияют на продолжение карьеры", - сказал Свищев.
Ранее совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Один из величайших": в Норвегии обеспокоены возможным уходом Большунова
26 октября, 13:25
 
Спорт
 
