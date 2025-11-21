В Госдуме оценили перспективы Большунова до Олимпиады-2030

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости отметил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является выдающимся спортсменом, однако прогнозировать его выступления на высоком уровне до 2030 года сложно, поскольку молодежь активно растет и уже наступает на пятки даже самым именитым звездам.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что планирует продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
«
"До 2030 года еще надо дожить, что называется. Но я уверен, что к тому времени наши спортсмены вернутся на международную арену. Все будет зависеть от желания самого Большунова: готов ли он продолжать карьеру, хочет ли уйти в тренерскую деятельность, политику, бизнес… Александр - великий спортсмен, наша гордость. Мы все желаем ему спортивного долголетия. Но надо понимать: молодежь растет, наступает на пятки даже самым большим звездам. У спортсменов много факторов, которые влияют на продолжение карьеры", - сказал Свищев.
Ранее совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.
Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также он является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".