В Госдуме оценили перспективы Большунова до Олимпиады-2030

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости отметил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является выдающимся спортсменом, однако прогнозировать его выступления на высоком уровне до 2030 года сложно, поскольку молодежь активно растет и уже наступает на пятки даже самым именитым звездам.