Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе
Формула-1
Формула-1
 
08:40 21.11.2025
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
спорт, лас-вегас, ландо норрис, шарль леклер, макс ферстаппен, мерседес, макларен, феррари
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе.
Время Норриса - 1 минута 33,602 секунды. Вторым стал итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса" (отставание - 0,029 секунды). Третье место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+0,161).
Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" стал девятым (+0,503), семикратный победитель "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон на "Феррари" - десятым (+0,525).
Третий тренировочный заезд и квалификация к воскресной гонке пройдут в субботу.
