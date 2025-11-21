https://ria.ru/20251121/formula-2056502120.html
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T08:40:00+03:00
2025-11-21T08:40:00+03:00
2025-11-21T08:47:00+03:00
формула-1
спорт
лас-вегас
ландо норрис
шарль леклер
макс ферстаппен
мерседес
макларен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/11/1558651116_0:26:512:314_1920x0_80_0_0_8f4d6fd0bc8698e2447d5968e58486a3.png
/20251108/piastri-2053688900.html
лас-вегас
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/11/1558651116_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_1fc412b0df4df428d1671201cd1dcce1.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лас-вегас, ландо норрис, шарль леклер, макс ферстаппен, мерседес, макларен, феррари
Формула-1, Спорт, Лас-Вегас, Ландо Норрис, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Мерседес, Макларен, Феррари
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе
Норрис выиграл вторую практику Гран-при "Формулы 1" в Лас-Вегасе