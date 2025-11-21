https://ria.ru/20251121/formula-2056500723.html
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при в Лас-Вегасе
Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер стал лучшим в первой свободной практике 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
формула-1
спорт
лас-вегас
юки цунода
шарль леклер
феррари
макс ферстаппен
льюис хэмилтон
лас-вегас
спорт, лас-вегас, юки цунода, шарль леклер, феррари, макс ферстаппен, льюис хэмилтон, уильямс
Формула-1, Спорт, Лас-Вегас, Юки Цунода, Шарль Леклер, Феррари, Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, Уильямс
Леклер выиграл первую практику Гран-при "Формулы-1" в Лас-Вегасе