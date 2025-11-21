https://ria.ru/20251121/esipenko-2056635259.html
Есипенко сыграл вничью в первой полуфинальной партии на Кубке мира
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
