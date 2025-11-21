Рейтинг@Mail.ru
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:48 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/eliseev-2056675565.html
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу
Бронзовый призер Олимпиады 1972 года в составе сборной СССР Юрий Елисеев скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T17:48:00+03:00
2025-11-21T17:48:00+03:00
футбол
спорт
юрий елисеев
заря (луганск)
шахтер
крылья советов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056674804_236:0:3877:2048_1920x0_80_0_0_a392943f7543518e92d6e55a174da7d1.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056674804_691:0:3422:2048_1920x0_80_0_0_16d9da912f90299dbdc99b13ee424d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юрий елисеев, заря (луганск), шахтер, крылья советов
Футбол, Спорт, Юрий Елисеев, Заря (Луганск), Шахтер, Крылья Советов
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу

Призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу Елисеев умер в 76 лет

© И. Петров | Перейти в медиабанкЮрий Елисеев (стоит третий справа)
Юрий Елисеев (стоит третий справа) - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© И. Петров
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады 1972 года в составе сборной СССР Юрий Елисеев скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Елисеев родился в Новочеркасске (Ростовская область). Выступал на позиции нападающего за свердловский "Шахтер", куйбышевские "Крылья Советов" и луганскую "Зарю", в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. В том же году он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, прошедших в Мюнхене. После завершения игровой карьеры Елисеев работал тренером в "Заре" и луганской "Агате", а также занимал должность директора местной детско-юношеской школы "Юность".
 
ФутболСпортЮрий ЕлисеевЗаря (Луганск)ШахтерКрылья Советов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала