Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу

Елисеев родился в Новочеркасске (Ростовская область). Выступал на позиции нападающего за свердловский "Шахтер", куйбышевские "Крылья Советов" и луганскую "Зарю", в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. В том же году он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, прошедших в Мюнхене. После завершения игровой карьеры Елисеев работал тренером в "Заре" и луганской "Агате", а также занимал должность директора местной детско-юношеской школы "Юность".