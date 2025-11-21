https://ria.ru/20251121/eliseev-2056675565.html
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу
Бронзовый призер Олимпиады 1972 года в составе сборной СССР Юрий Елисеев скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Умер бронзовый призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу
Призер Олимпиады-1972 в составе сборной СССР по футболу Елисеев умер в 76 лет
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады 1972 года в составе сборной СССР Юрий Елисеев скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Елисеев родился в Новочеркасске (Ростовская область). Выступал на позиции нападающего за свердловский "Шахтер", куйбышевские "Крылья Советов" и луганскую "Зарю", в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. В том же году он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, прошедших в Мюнхене. После завершения игровой карьеры Елисеев работал тренером в "Заре" и луганской "Агате", а также занимал должность директора местной детско-юношеской школы "Юность".