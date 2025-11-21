Рейтинг@Mail.ru
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Теннис
 
23:23 21.11.2025
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Италии по теннису выиграла у команды Бельгии в полуфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
теннис
спорт
itf
кубок дэвиса
маттео берреттини
женская теннисная ассоциация (wta)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт, itf, кубок дэвиса, маттео берреттини, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, ITF, Кубок Дэвиса, Маттео Берреттини, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса

Итальянские теннисисты обыграли бельгийцев и вышли в финал Кубка Дэвиса

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сборная Италии по теннису выиграла у команды Бельгии в полуфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Счет во встрече двух побед стал 2-0 в пользу итальянцев. Маттео Берреттини обыграл Рафаэля Коллиньона со счетом 6:3, 6:4, а Флавио Коболли одержал победу над Зизу Бергсом - 6:3, 6:7 (7:5), 7:6 (17:15).
Итальянцы выиграли два последних розыгрыша Кубка Дэвиса. В финале сборная 23 ноября сыграет с победителем матча между командами Испании и Германии.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
