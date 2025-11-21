https://ria.ru/20251121/devis-2056726271.html
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Сборная Италии по теннису выиграла у команды Бельгии в полуфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T23:23:00+03:00
2025-11-21T23:23:00+03:00
2025-11-21T23:23:00+03:00
теннис
спорт
itf
кубок дэвиса
маттео берреттини
женская теннисная ассоциация (wta)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794765899_0:0:3374:1898_1920x0_80_0_0_bc9965dd815e23654c9568630461c03d.jpg
/20251121/tennis-2056502940.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794765899_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_9324a371258187c87731807be6b593c9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, itf, кубок дэвиса, маттео берреттини, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, ITF, Кубок Дэвиса, Маттео Берреттини, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Сборная Италии по теннису обыграла бельгийцев и вышла в финал Кубка Дэвиса
Итальянские теннисисты обыграли бельгийцев и вышли в финал Кубка Дэвиса