Чикунова выиграла двухсотметровку брассом на Кубке сильнейших в Минске - 21.11.2025
20:39 21.11.2025
Чикунова выиграла двухсотметровку брассом на Кубке сильнейших в Минске
Чикунова выиграла двухсотметровку брассом на Кубке сильнейших в Минске
Российская пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на международных соревнованиях по плаванию на короткой воде "Кубок... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025
РИА Новости Спорт
спорт, кирилл пригода, евгения чикунова, арина суркова, плавание
Спорт, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Плавание
© РИА Новости / Максим Богодвид
Евгения Чикунова
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на международных соревнованиях по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.
Рекордсменка мира преодолела дистанцию за 2 минуты 17,94 секунды. Ее соотечественница Яна Шакирова показала второе время (2 минуты 23,55 секунды).
Также сборная России выиграла эстафеты 4х50 вольным стилем у женщин (Арина Суркова, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова и Дарья Татаринова) с результатом 1 минута 35,81 секунды и у мужчин (Владислав Гринев, Александр Щеголев, Павел Самусенко, Олег Костин) с результатом 1 минута 24,1 секунды.
У мужчин стометровку брассом выиграл Кирилл Пригода (55,71), а Александр Жигалов стал третьим (57,16). На стометровке баттерфляем лучшим стал Александр Щеголев (50,34), вторым - Роман Шевляков (50,44). Максим Ступин (4.06,31) выиграл 400-метровку комплексным плаванием. На 50 метрах на спине золото завоевал Павел Самусенко (22,62), серебро - Мирон Лифинцев (23,12).
У женщин на 100 м вольным стилем победила Дарья Клепикова (52,67), второй стала Дарья Сурушкина (63,68), а на 400 м в этой дисциплине победила Арина Пантина (4.05,13), второй стала Анастасия Колпакова (4.08,34). 400-метровку комплексным плаванием выиграла Ирина Звягинцева (4.35,86), следом финишировала Анастасия Сорокина (4.37,41). На стометровке на спине Алина Гайфутдинова заняла второе место (57,28), а Милана Степанова - третье (57,38). Арина Суркова выиграла 50-метровку баттерфляем (25,28), а Мария Осетрова (25,66) стала второй.
Соревнования завершатся 23 ноября.
СпортКирилл ПригодаЕвгения ЧикуноваАрина СурковаПлавание
 
