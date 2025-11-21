https://ria.ru/20251121/chikunova-2056709172.html
Чикунова выиграла двухсотметровку брассом на Кубке сильнейших в Минске
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на международных соревнованиях по плаванию на короткой воде "Кубок сильнейших" в Минске.
Рекордсменка мира преодолела дистанцию за 2 минуты 17,94 секунды. Ее соотечественница Яна Шакирова показала второе время (2 минуты 23,55 секунды).
Также сборная России выиграла эстафеты 4х50 вольным стилем у женщин (Арина Суркова
, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова и Дарья Татаринова) с результатом 1 минута 35,81 секунды и у мужчин (Владислав Гринев
, Александр Щеголев
, Павел Самусенко, Олег Костин
) с результатом 1 минута 24,1 секунды.
У мужчин стометровку брассом выиграл Кирилл Пригода
(55,71), а Александр Жигалов стал третьим (57,16). На стометровке баттерфляем лучшим стал Александр Щеголев (50,34), вторым - Роман Шевляков (50,44). Максим Ступин
(4.06,31) выиграл 400-метровку комплексным плаванием. На 50 метрах на спине золото завоевал Павел Самусенко (22,62), серебро - Мирон Лифинцев (23,12).
У женщин на 100 м вольным стилем победила Дарья Клепикова (52,67), второй стала Дарья Сурушкина (63,68), а на 400 м в этой дисциплине победила Арина Пантина (4.05,13), второй стала Анастасия Колпакова (4.08,34). 400-метровку комплексным плаванием выиграла Ирина Звягинцева (4.35,86), следом финишировала Анастасия Сорокина (4.37,41). На стометровке на спине Алина Гайфутдинова заняла второе место (57,28), а Милана Степанова - третье (57,38). Арина Суркова выиграла 50-метровку баттерфляем (25,28), а Мария Осетрова (25,66) стала второй.
Соревнования завершатся 23 ноября.