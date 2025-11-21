https://ria.ru/20251121/bolshunov-2056690430.html
Большунов из года в год тяжело начинает сезон, заявил Бородавко
Большунов из года в год тяжело начинает сезон, заявил Бородавко
лыжные гонки
спорт
александр большунов
александр терентьев
юрий бородавко
Большунов из года в год тяжело начинает сезон, заявил Бородавко
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов из года в год тяжело начинает сезон после большого объема нагрузок, Александр Терентьев не оставил шансов соперникам на финишной прямой в спринте классическим стилем на соревнованиях "Хибинская гонка", проходящих в Кировске, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Терентьев
в пятницу победил с результатом 3 минуты 37,53 секунды. Второе место занял Сергей Забалуев (+0,36), третье - Иван Горбунов (+0,47), пятое - Большунов
(+1,50).
"Александр Большунов традиционно достаточно тяжело начинает сезон. И должно пройти определенное количество времени для того, чтобы он сделал нужные старты и смог показать себя. Пока это только контрольные гонки после большой и тяжелой проделанной работы, и у него не все получается. Если судить по его движениям, по тому, что мы видели, до оптимальной формы ему еще достаточно далеко. Он над этим работает и с первыми стартами постепенно будет улучшать свое функциональное и физическое состояние", - сказал Бородавко
.
"Спортсмены и тренеры решают локальные задачи по подготовке к сезону, поэтому сегодня кто-то участвовал, а кто-то нет. Гонки прошли в конкурентной борьбе, а погода внесла свои коррективы. Свежий снег не позволил некоторым лидерам проявить себя. Все решалось на финишной прямой, это добавило интриги к большому удовольствию зрителей. Видно, что Александр Терентьев пока тоже находится не в своих кондициях. Мы знаем, как он может выступать, а трасса сегодня была не совсем для него. И он не смог показать свои самые сильные качества при беге в гору. Но на финишной прямой Александр никому не оставил шансов", - добавил специалист.
Соревнования в Кировске
завершатся 23 ноября.