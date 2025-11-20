https://ria.ru/20251120/tkhekvondo-2056451652.html
Российские тхэквондисты завоевали две бронзы во второй день юниорского ЧЕ
Единоборства, Спорт, Тхэквондо
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские тхэквондисты завоевали две бронзовые медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров в Эгле (Швейцария).
Сергей Якель занял третье место в весовой категории до 59 кг, Ника Соколова стала бронзовым призером в категории до 49 кг.
Всего на счету сборной России стало три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.
Чемпионат Европы среди юниоров завершится в пятницу, 21 ноября.