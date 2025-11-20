Российские тхэквондисты завоевали две бронзы во второй день юниорского ЧЕ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские тхэквондисты завоевали две бронзовые медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров в Эгле (Швейцария).

Сергей Якель занял третье место в весовой категории до 59 кг, Ника Соколова стала бронзовым призером в категории до 49 кг.

Всего на счету сборной России стало три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.